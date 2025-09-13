UTNL celebra 23 años de historia impulsando el desarrollo de Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco del Vigésimo Tercer aniversario de la fundación de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL), directivos de dicha institución rememoraron la importancia que ha tenido este plantel educativo en el entorno social de esta ciudad fronteriza.

El jueves fue recordado que un 11 de septiembre de 2002 quedó marcado en la historia de la educación superior de la frontera con la creación de la UTNL que desde sus inicios ha tenido como misión impulsar el desarrollo de la región.

En sus 23 años de vida académica, la UTNL ha formado a más de 15 mil 200 estudiantes, consolidándose como una de las universidades más importantes en la ciudad. De este total, más de 150 alumnos han realizado estudios en el extranjero, lo que refleja el compromiso de la institución con la internacionalización y la formación integral de sus jóvenes.

Más allá de la formación profesional, la UTNL ha sido un motor de transformación para el poniente de Nuevo Laredo. Antes de su llegada, la zona carecía de servicios e infraestructura; hoy cuenta con nuevas líneas de transporte, comercios y un centro comercial, detonando la economía local y convirtiéndose en un polo de desarrollo.

Durante estas más de dos décadas, la UTNL ha sido semillero de emprendedores, profesionistas y líderes que hoy destacan en la iniciativa privada, el gobierno y diversos sectores productivos.

La Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo reafirma, en este aniversario, su compromiso de seguir siendo un referente en calidad educativa y un aliado estratégico en el crecimiento social y económico de la ciudad.