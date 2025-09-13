Detienen en Paraguay a extitular de Seguridad de sudeste mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gabinete de Seguridad de México informó el viernes por la noche de la detención en Paraguay del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, por considerarle presunto líder del violento cártel local “La Barredora” que operaba en este estado del sureste mexicano gobernado por el partido oficialista.

El comunicado sólo identifica al detenido como Hernán “N”, en cumplimiento de las leyes mexicanas, pero la Secretaría de Seguridad confirmó que se trataba del exfuncionario.

Bermúdez fue nombrado titular de Seguridad de Tabasco en 2019 por quien entonces era el gobernador, Adán Augusto López, un peso pesado del partido oficialista Morena, exsecretario de Gobernación en la administración de Andrés Manuel López Obrador (originario de Tabasco) y actualmente senador de Morena.

Esta es una de las capturas de mayor calado político durante la presidencia de Claudia Sheinbaum junto el arresto anunciado el fin de semana pasado de un alto mando de la Marina junto con otros 13 funcionarios y líderes empresariales conectados con enorme red de robo de combustible, uno de los crímenes más lucrativos del crimen organizado, según han reconocido las autoridades estadounidenses.

Tiene lugar en medio de la intensificación de los operativos contra los cárteles y cuando México se encuentra inmerso en una negociación cada vez más tortuosa con Estados Unidos en temas comerciales, de migración y de seguridad tras la visita del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio a Ciudad de México la semana pasada.

Hernán Bermúdez estaba prófugo en Paraguay. Según el gobierno empezó a ser investigado a finales de 2024, contaba con una orden de captura desde febrero por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés y con una ficha roja de Interpol desde julio.

Desde que se conoció esta situación, las críticas a Morena y a Adán Augusto López crecieron, pero la presidenta subrayó que su gobierno no encubrirá a nadie e investigará hasta el final. El senador oficialista, por su parte, indicó estar a la disposición de las autoridades si era necesario.

Según el comunidad de la detención, se logró ubicar a Bermudez en Paraguay gracias a la colaboración del gobierno de ese país. Posteriormente, “se implementaron las acciones necesarias para efectuar su detención y traslado” a México, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, agradeció en sus redes sociales al país sudamericano por el apoyo prestado y dijo que la detención fue resultado de la coordinación entre distintas áreas de inteligencia, el Ejército, la Marina, la fiscalía federal y, de manera “fundamental”, de la unidad especializada en lavado de dinero.

Como parte de la intensificación de operativos, el mismo viernes fueron detenidas 13 personas y asegurados 72 inmuebles vinculados a una organización criminal dedicada a extorsión, homicidio, narcomenudeo y despojo de propiedades. Y el jueves fue detenido un presunto operador financiero clave en las actividades del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).