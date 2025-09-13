Hurtan reliquia del primer santo millennial de la Iglesia católica en parroquia de Venezuela

El cuerpo de Carlo Acutis, un chico italiano que falleció de leucemia en 2006, yace en su tumba el 1 de marzo de 2025, en Asís, Italia. (AP Foto/Gregorio Borgia, archivo)

CARACAS (AP) — Una reliquia de Carlo Acutis, declarado el primer santo millennial de la Iglesia católica, fue hurtada en una parroquia del occidente de Venezuela, confirmó el viernes el coordinador del grupo juvenil devoto del también llamado “Influencer de Dios”.

La desaparición de la reliquia —un pequeño trozo circular de tela— fue denunciada el 9 de septiembre por el personal de la parroquia Santo Domingo de Guzmán del municipio Cardenal Quintero del estado Mérida, dijo a The Associated Press Adrián García, coordinador del Grupo Juvenil San Carlo Acutis.

“Hasta ahora no hay información, sigue desaparecida”, aseguró García. “Tenemos fe en dios que aparezca, tiene un gran valor espiritual”.

La reliquia de “tercer grado”, que se encontraba en un relicario de vidrio, desapareció justo dos días después que el papa León XIV declaró santo a Acutis, un experto de la computación de 15 años, que la Iglesia considera un modelo a seguir para la próxima generación de católicos. El ahora santo usó la tecnología para difundir la fe.

Las reliquias de tercer grado suelen ser objetos, como trozos de tela, entre otros, que han sido tocados por el santo. Es habitual que reliquias sean solicitadas y enviadas a iglesias de varios países, en este caso particular los devotos de Carlo Acosti en Venezuela gestionaron una pieza de veneración cuando el joven fue declarado beato, un paso previo a la santidad.

Agentes de la policía judicial están a cargo de la investigación, indicó la parroquia.

En abril pasado, la Iglesia católica denunció la venta en línea de reliquias de Carlo Acutis.

El primer milagro que se le atribuyó a Acutis, en su proceso de canonización, fue la curación de un niño en Brasil después de un servicio de oración, invocando su intercesión con la presencia de una reliquia

Acutis murió de leucemia en 2006, pero ya había desarrollado una vida de fe precoz centrada en la devoción a la Eucaristía, que para los católicos contiene la presencia real de Cristo. Hábil con la tecnología, había creado una exhibición en línea sobre milagros eucarísticos a lo largo de los siglos.