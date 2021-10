Unidad 78 del Seguro Social organiza la Feria de la Salud

NUEVO LAREDO, TAM.- Decenas de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social acudieron a la Feria de Salud para la Mujer que realizó la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 78 para orientar y prevenir a las mujeres sobre el cáncer de mama.

Para celebrar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora este 19 de octubre, las mujeres que asistieron a esta feria hicieron uso de las distintas acciones que forman parte de programa de lucha contra el cáncer de la mujer.

El director de la clínica, Julián del Carmen Granados señaló que esta actividad se realizó con la coordinación y el apoyo del personal de enfermería quienes se encargaron de realizar pláticas informativas en los diferentes espacios de la unidad sobre prevención de cáncer cérvico uterino y autoexploración mamaria.

“La finalidad de esta labor es la de orientar e informar a aquellas féminas que han padecido esta terrible enfermedad, así como la prevención y detección temprana que permita un tratamiento con éxito”, dijo el especialista del IMSS.

Destacó que actualmente el IMSS tiene una estadística aproximada de unas 240 mujeres con este padecimiento.

“Continúa siendo una de las principales causas de defunción en la mujer, desafortunadamente es de las enfermedades que siguen prevaleciendo en nuestra población, pues de mil mujeres, unas 40 presentan cáncer de mama”, recalcó.

Derivado de lo anterior, explicó que el cáncer de seno o cáncer de mama es un tumor maligno que se origina en las células que pueden crecer y propagarse en otras áreas del cuerpo.

“La detección a tiempo de esta patología permitirá que sean mayores las posibilidades de iniciar los tratamientos necesarios, así como de lograr la curación”, aseguró.

En este sentido, subrayó que en esta Feria de Prevención de Cáncer de Mama se realizaron exámenes clínicos de mama, también se estuvieron repartiendo trípticos de prevención contra la citada enfermedad.

Durante las actividades de prevención, Janeth Delgado Rodríguez una mujer sobreviviente al cáncer de mama acudió a la feria para dar su testimonio y sensibilizar a la población femenina, sobre el cuidado de su salud.

“En marzo del 2020 me diagnosticaron cáncer de mama etapa 1, de ahí comenzamos un tratamiento que fue preventivo, me hicieron una biopsia, quimioterapia y radiaciones, gracias Dios y a la fortuna detección temprana hemos sobrevivido al cáncer y seguimos en tratamiento pero con muy buenas expectativas de vida, es importante que las mujeres no tengan miedo, se exploren y se han los chequeos para descartar cualquier padecimiento”, platicó Delgado Rodríguez

Para finalizar, del Carmen Granados exhortó a la población derechohabiente a que se realice la autoexploración de la mama y acudan periódicamente a sus citas médicas para, de ser necesario, prevengan y combatan con oportunidad este mal que crece entre la población femenina ya que, en la mayoría de los casos, no presenta síntomas visibles.