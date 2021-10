IMSS forma lazo humano contra el cáncer de mama

NUEVO LAREDO, TAM.- El subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Nuevo Laredo, Manuel Martinez Martinez encabezó ayer martes por la mañana el Lazo Humano en favor de la lucha contra el cáncer de mama.

En el evento participaron trabajadoras y trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con la finalidad de rendir homenaje a la solidaridad de todas aquellas mujeres que han padecido y padecen cáncer de mama.

El acto se desarrolló en la explanada del Teatro del Seguro Social en el marco del Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama.

¿QUÉ ES EL CÁNCER DE MAMA?

El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control. Existen distintos tipos de cáncer de mama. El tipo de cáncer de mama depende de qué células de la mama se vuelven cancerosas.

Si se detecta temprano, el cáncer de seno puede ser una enfermedad manejable, por tal situación se recomienda a las mujeres autoexplorarse y acudir a su médico para realizarse la mastografía.

¿Cómo comienza el cáncer de mama?

Un bulto nuevo en la mama o la axila (debajo del brazo). Aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama. Irritación o hundimientos en la piel de la mama. Enrojecimiento o descamación en la zona del pezón o la mama.

¿Qué edad te puede dar cáncer de mama?

La mayoría de los cánceres de mama se detectan en mujeres de 50 años o más. Algunas mujeres tienen cáncer de mama aunque no tengan ningún otro factor de riesgo conocido. Tener un factor de riesgo no significa que la persona tendrá la enfermedad, y no todos los factores de riesgo tienen el mismo efecto.

¿Cómo se siente el dolor de cáncer de mama?

Un bulto canceroso puede sentirse redondeado, suave y sensible al tacto y puede aparecer en cualquier lugar del seno. En algunos casos, el bulto puede incluso causar dolor. Algunas mujeres también tienen tejido mamario denso y fibroso. Sentir bultos o cambios en los senos puede ser más difícil si este es el caso.