Une la magia de la Navidad a las familias neolaredenses en el Viveros Mágico

Estará abierto hasta el 6 de enero, de 6:00 a 10:00 de la noche

El Viveros Mágico estará abierto hasta el 6 de enero. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- La Navidad se vive mejor cuando se comparte, y en El Viveros Mágico las familias de Nuevo Laredo encuentran un espacio para crear recuerdos, sonreír y convivir en un ambiente lleno de luz y alegría. Este recorrido navideño, completamente gratuito, ha sido pensado para que niñas, niños, jóvenes y adultos disfruten juntos de una experiencia cálida y segura.

Cada tarde, el Parque Viveros se ilumina con miles de luces, figuras gigantes y escenarios interactivos que invitan a caminar, tomarse fotografías y dejarse envolver por el espíritu navideño.

El mega pino, los túneles iluminados, el trineo de Santa y los personajes monumentales convierten cada visita en un momento especial para compartir en familia.

El Viveros Mágico estará abierto hasta el 6 de enero, de 6:00 a 10:00 de la noche, como un punto de encuentro donde la Navidad se celebra con color, convivencia y esperanza, fortaleciendo los lazos familiares y el sentido de comunidad en nuestra ciudad.

