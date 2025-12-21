Responde ciudadanía a la lotería del Seminario

Actividad fue para recaudar fondos que ayuden a la casa de formación

Nuevo Laredo, Tam.– Con motivo de la fiesta patronal del Seminario Diocesano de Nuevo Laredo, se llevó a cabo una lotería en sus instalaciones. Actividad que tuvo como objetivo fortalecer la convivencia comunitaria y recaudar fondos para el sostenimiento de la casa de formación.

La celebración se enmarca en la festividad de la Inmaculada Concepción de María, que cada año se conmemora el 8 de diciembre como patrona del Seminario.

“Cada 8 de diciembre celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, que es la patrona de nuestro Seminario, y en torno a esta celebración realizamos actividades como esta lotería para fortalecer la vida del Seminario,” comentó el presbítero José Salvador Rojas Sainz, rector de la casa de formación.

De acuerdo al Padre Salvador, esta advocación mariana fue establecida en 2005 por don Ricardo Watty Urquidi, primer obispo de la Diócesis, quien decidió encomendar esta casa de formación a la Inmaculada Concepción.

Señaló que, aunque la festividad se celebra en su fecha litúrgica, las actividades se realizan en función del clima y la disponibilidad, como ocurrió en esta ocasión.

Actualmente, el seminario cuenta con cinco alumnos en etapas avanzadas de formación, quienes realizan sus estudios en el Seminario de Monterrey y en la Universidad Pontificia de México.

En tanto, el inmueble de la comunidad establecida en la colonia Victoria, se utiliza como espacio de discernimiento vocacional para adolescentes de entre 15 y 18 años, además de que se desarrolla un proyecto de construcción de un área social con capacidad para 120 personas, que servirá tanto al seminario como a la diócesis para encuentros y actividades pastorales.

“La finalidad de este evento es también poder recabar fondos que nos ayuden a continuar con el sostenimiento de nuestra casa de formación y con los proyectos que tenemos para el servicio de la diócesis, ”concluyó.