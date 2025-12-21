Se divierten y aprenden estudiantes de la Miguel F. Martínez en festival navideño

Actividad se enmarca en el cierre de clases previo a vacaciones decembrinas

Las actividades se efectuaron en la explanada del plantel, en un ambiente de unidad familiar. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.– La Escuela Primaria Miguel F. Martínez, turno matutino, celebró su tradicional festival navideño con una propuesta innovadora que integra aprendizaje y convivencia.

Esto lo dio a conocer la directora del mencionado plantel, Norma Leticia Rivera Martínez, quien dijo que el evento se desarrolló bajo la temática “Festival por el mundo”, como parte del proyecto anual Turisteando y Aprendiendo.

“En esta ocasión estamos tratando el festival por el mundo, porque la escuela lleva un proyecto anual que se llama Turisteando y Aprendiendo, donde cada grado representa un continente y se muestra cómo se vive la Navidad en distintas partes del mundo,” mencionó Rivera Martínez.

La directora explicó que esta dinámica busca reforzar el aprendizaje de la geografía entre los alumnos, área en la que se ha detectado la necesidad de mayor cobertura académica, a través de bailables, representaciones y exposiciones.

Así, estudiantes de primero a sexto grado de primaria, demuestran conocimientos que complementan los contenidos oficiales de la Nueva Escuela Mexicana.

En el festival participaron alrededor de 170 alumnos, con el acompañamiento de docentes y padres de familia, quienes pudieron apreciar mejor las presentaciones gracias a una nueva organización del espacio, colocando a los estudiantes en la explanada y al público en el teatro.

El evento se enmarca en el cierre de actividades previo al periodo vacacional, promoviendo la unión, la convivencia y el fortalecimiento de las tradiciones.

“Buscamos que el alumno viva la experiencia de una buena tradición y sea portador para las generaciones que vienen. Esta triada entre padres de familia, maestros y alumnos, es la fórmula que siempre funciona”, concluyó.