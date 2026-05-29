Últimos días de descuentos en la Oficina Fiscal del Estado

En el caso de licencias de conducir, los precios varían según su tipo, destacando desde los 800 pesos para motociclistas hasta los mil 994 pesos para licencia permanente de chofer. [Archivo/Líder Web]

En el caso de licencias de conducir, los precios varían según su tipo, destacando desde los 800 pesos para motociclistas hasta los mil 994 pesos para licencia permanente de chofer. [Archivo/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno del Estado, a través de la Oficina Fiscal en Nuevo Laredo, mantiene los beneficios fiscales para contribuyentes cumplidos, con el objetivo de brindar mayores facilidades a la ciudadanía para ponerse al corriente en sus obligaciones.

“Que los contribuyentes puedan aprovechar descuentos como el 30 por ciento para cumplidos y el 50 por ciento en recargos. Además de facilitarles el proceso mediante el pago por internet, que les permite ahorrar tiempo y evitar filas”, señaló el responsable de la Oficina Fiscal del Estado, Roque Hernández Reyes.

Así mismo dijo que se mantienen otros apoyos vigentes, como el 50 por ciento de descuento para personas de la tercera edad durante todo el año.

También se establecieron cuotas únicas para el pago de derechos vehiculares: 5 mil 990 pesos para unidades modelo 2012 a 2017 y 3 mil 990 pesos para vehículos modelo 2011 y anteriores, siempre y cuando los propietarios cuenten con licencia de conducir vigente.

En cuanto a los costos actuales, la Oficina Fiscal informó que la tarjeta de circulación tiene un precio de 2 mil 346 pesos sin licencia vigente y de 1 mil 643 pesos con licencia actualizada. Para personas con credencial del INAPAM, el monto se reduce a 1 mil 173 pesos.

En el caso de licencias de conducir, los precios varían según su tipo, destacando desde los 800 pesos para motociclistas hasta los mil 994 pesos para licencia permanente de chofer.

Para concluir reiteró la invitación a la ciudadanía a utilizar el sistema de pago por internet, el cual permite ahorrar tiempo y evitar filas.

Este mecanismo ha tenido una respuesta positiva, acumulando miles de operaciones en lo que va del año. Las autoridades destacaron que el trámite puede completarse en un lapso de dos a tres días, facilitando un proceso más ágil y eficiente para los contribuyentes.