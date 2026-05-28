Alcanzan Estados Unidos e Irán acuerdo preliminar para extender alto al fuego

Un barco portacontenedores se ve fondeado mientras una lancha pasa por delante en el estrecho de Ormuz, cerca de Bandar Abbas, Irán, el sábado 2 de mayo de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP)

Un barco portacontenedores se ve fondeado mientras una lancha pasa por delante en el estrecho de Ormuz, cerca de Bandar Abbas, Irán, el sábado 2 de mayo de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Negociadores de Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo provisional el jueves para extender por 60 días el alto el fuego en la guerra de tres meses e iniciar una nueva ronda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní, según un funcionario estadounidense al tanto del tema.

El gobierno iraní no confirmó de inmediato ningún acuerdo, y el funcionario hizo notar que el presidente Donald Trump aún no ha dado su visto bueno.

El memorando de entendimiento que está surgiendo llega en un momento en que el frágil cese del fuego en la guerra entre Washington y Teherán parecía estar tambaleándose. El repunte más reciente de los combates ocurrió menos de un día antes, cuando Kuwait interceptó misiles disparados desde Irán, según el Comando Central de Estados Unidos.

La propuesta aborda el estrecho de Ormuz

El memorando deja claro que Irán no podrá imponer peajes en el estrecho de Ormuz y que tendrá que retirar todas las minas de la vital vía marítima en un plazo de 30 días, según el funcionario, que no está autorizado a comentar públicamente y habló a condición de guardar el anonimato.

Durante la guerra, Teherán ha cerrado de facto el estrecho, por el que antes pasaba aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados. Su cierre ha hecho que se disparen los precios del petróleo en todo el mundo. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pronosticó el jueves en una sesión informativa que el costo del petróleo podría “bajar muy rápidamente” una vez que se finalice un acuerdo.

Irán ha dicho que está dejando pasar a algunos buques comerciales —aproximadamente dos docenas al día en los últimos días, en comparación con más de 100 diarios antes de la guerra—, pero la República Islámica también ha cobrado peajes a cuando menos algunos barcos. Este mes creó una agencia formal de control, ante lo cual Washington impuso una nueva ronda de sanciones esta semana.

Según el acuerdo provisional, Estados Unidos levantaría gradualmente su bloqueo naval sobre los puertos iraníes y también aceptaría flexibilizar las sanciones, permitiéndole a Irán vender más de su petróleo.

Sin embargo, incluso cuando surgieron noticias del posible acuerdo, el Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones adicionales al brazo de ventas de petróleo del ejército iraní. Las nuevas penalizaciones, reportadas primero por The Associated Press, amplían la campaña de presión económica del gobierno de Trump sobre la República Islámica.

Un segundo funcionario estadounidense, que también habló a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre la diplomacia privada, dijo que se han alcanzado los lineamientos generales de un acuerdo, pero subrayó que, mientras Trump no lo haya aprobado, no hay acuerdo. El funcionario agregó que aún hay dudas sobre si el mandatario aceptará la propuesta.

Los detalles del acuerdo provisional fueron reportados primero por la agencia noticiosa Axios.

La cuestión nuclear sigue sin resolverse

Entre los primeros temas que se negociarán durante el alto el fuego de 60 días está qué ocurrirá con el uranio altamente enriquecido de Irán, explicó el primer funcionario. La República Islámica tiene 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, a un breve paso técnico de los niveles de 90% para grado armamentístico, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Irán no se ha comprometido públicamente a renunciar a la reserva. Se cree que está enterrada bajo un trío de sitios nucleares que resultaron gravemente dañados por ataques aéreos estadounidenses el año pasado.

Analistas nucleares han dicho que Irán podría considerar a China o Rusia, que tienen relaciones estrechas con Teherán, como una posible tercera parte aceptable para tomar posesión del uranio enriquecido. Pero Trump dijo el miércoles que “no se sentiría cómodo” con ese plan.

El gobierno iraní también insiste en que cualquier acuerdo debe incluir el fin de las operaciones militares de Israel en Líbano contra el grupo armado Hezbollah, el cual cuenta con el respaldo de Irán. Las tensiones se profundizaron el jueves en Líbano cuando Israel llevó a cabo un ataque aéreo contra un suburbio del sur de Beirut, y otros ataques en la ciudad costera sureña de Tiro. Al menos 14 personas murieron en todo el sur del país.

Kuwait informa de un ataque

Kuwait anunció que sus sistemas de defensa antiaérea interceptaron misiles y drones el jueves, sin detallar qué había sido el blanco. Irán dijo que había tomado represalias por ataques esta semana al disparar contra una base estadounidense en un Estado del golfo Pérsico cuyo nombre no mencionó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Kuwait condenó el jueves a Teherán por lo que calificó de “agresión flagrante”, y el Comando Central de Estados Unidos calificó el ataque iraní contra uno de los principales aliados de Washington en el golfo Pérsico como una “violación atroz del alto el fuego”. Kuwait fue atacado repetidamente por Irán y milicias chiíes en Irak respaldadas por el gobierno iraní antes de que comenzara el alto el fuego de abril.

El intercambio ocurrió después de que funcionarios estadounidenses dijeran a última hora del miércoles que las fuerzas estadounidenses lanzaron más ataques contra Irán, en los que derribaron cuatro drones iraníes de ataque unidireccional que representaban una amenaza en las inmediaciones del estrecho y atacaron una estación iraní de control terrestre en Bandar Abbas, la cual estaba a punto de lanzar un quinto dron.

La Guardia Revolucionaria de Irán reconoció el ataque en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Bandar Abbas y dijo, a través de la agencia de noticias estatal IRNA, que inició un ataque de represalia contra la base aérea que lanzó los asaltos. La Guardia Revolucionaria no especificó si la respuesta tuvo como objetivo a Kuwait, sede del cuartel general avanzado del Ejército Central de Estados Unidos, así como de bases aéreas y una base naval.

Washington indicó el lunes que llevó a cabo lo que el Pentágono llamó ataques de “defensa legítima” contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que colocaban minas en el sur de Irán.

Aunque han intercambiado ataques y acusaciones de violaciones del alto el fuego, Estados Unidos e Irán no han vuelto a las hostilidades a gran escala y siguen negociando.

Más tarde el jueves, las defensas de Irán destruyeron “una aeronave hostil” en las inmediaciones de la ciudad sureña de Jam, declaró a la televisora estatal IRIB el gobernador de la zona, Masud Tangestani. Por el momento no había más información disponible.