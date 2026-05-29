Muere guardia de seguridad al caerle portón metálico en empresa de transporte

El trabajador falleció en el lugar mientras realizaba labores de vigilancia y control de accesos

Testimonios obtenidos por las autoridades señalan que la estructura presentaba fallas mecánicas previas, particularmente en el sistema de rieles, lo que presuntamente dificultaba su operación. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Testimonios obtenidos por las autoridades señalan que la estructura presentaba fallas mecánicas previas, particularmente en el sistema de rieles, lo que presuntamente dificultaba su operación. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM – La muerte de un guardia de seguridad privada ocurrida la mañana de este jueves en una empresa de transporte y logística, es investigada por autoridades ministeriales, luego de que un portón metálico colapsara sobre el trabajador mientras realizaba labores de vigilancia.

El accidente se registró en las instalaciones de la empresa Kenworth, ubicadas sobre la Carretera Aeropuerto, donde se reportó la caída de una estructura metálica en el área de acceso principal.

La víctima fue identificada como Raúl, de 46 años de edad, quien laboraba como elemento activo de la corporación de seguridad privada Sejuva y se encontraba desempeñando sus funciones de control de accesos al momento del incidente.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, el colapso del portón ocurrió de manera repentina, cayendo directamente sobre el trabajador y provocando lesiones de gravedad que derivaron en su fallecimiento en el sitio.

Testimonios obtenidos por las autoridades señalan que la estructura presentaba fallas mecánicas previas, particularmente en el sistema de rieles, lo que presuntamente dificultaba su operación. Estas condiciones habrían sido reportadas con anterioridad al personal responsable del mantenimiento.

Tras el reporte de emergencia, al sitio acudieron paramédicos y elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron maniobras para retirar la pesada estructura; sin embargo, confirmaron que el trabajador ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y personal de Servicios Periciales llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades informaron que se inició una carpeta de investigación para esclarecer las causas del colapso, así como para revisar las condiciones de seguridad en el lugar y determinar posibles responsabilidades derivadas de este hecho.