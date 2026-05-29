Hará Club El Nogal venta de platillos con causa

El Club El Nogal apoya a 22 alumnos de distintos niveles educativos. [Cortesía/Club El Nogal]

El Club El Nogal apoya a 22 alumnos de distintos niveles educativos. [Cortesía/Club El Nogal]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a estudiantes, el Club El Nogal llevará a cabo una venta de platillos de carne y pollo asado, informó Juan Vila Cruz, miembro de la agrupación.

“Lo que se recaude de este evento es para las becas que entregamos cada año. Lo hacemos en dos exhibiciones: una en agosto, antes de iniciar el año escolar y, la otra, en enero antes de que inicie la segunda parte del año”, señaló.

La venta de platillos se realizará en las instalaciones del Club El Nogal, ubicadas en la esquina de la calle Veracruz y avenida Allende, en la colonia Jardín, donde se estarán entregando los pedidos que incluyen carne y pollo asado, frijoles charros, salsa y tortillas.

Juan Vila Cruz explicó que lo recaudado será destinado al programa de becas que el club entrega cada año a niños y jóvenes estudiantes, para evitar que abandonen sus estudios por falta de recursos.

Actualmente, el Club El Nogal apoya a 22 alumnos de distintos niveles educativos, distribuidos en 10 estudiantes de primaria, 3 de secundaria, 6 de preparatoria y 3 universitarios.

Vila Cruz, destacó que la ayuda económica permite a los beneficiarios adquirir útiles escolares, material didáctico, uniformes y otros artículos necesarios para continuar con sus estudios.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar la causa y contribuir a la educación de los jóvenes de la comunidad.

Para mayor información o para apartar platillos, los interesados pueden comunicarse al teléfono 867 251 6094.