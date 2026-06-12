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Lo hallan sin vida en la colonia Bertha del Avellano

Fue identificado como Arturo “C”, de 57 años de edad

Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM. –  Un hombre fue localizado sin vida al interior de su domicilio en la colonia Bertha del Avellano, luego de que autoridades atendieran un reporte ciudadano sobre una persona inconsciente.

Elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas acudieron al lugar, donde confirmaron el fallecimiento de quien fue identificado como Arturo “C”, de 57 años de edad. El cuerpo se encontraba recostado sobre una cama y, de acuerdo con la revisión inicial, no presentaba huellas de violencia.

Según el testimonio de su hija, el hombre padecía diversas enfermedades crónicas, entre ellas diabetes, hipertensión e insuficiencia renal, por lo que se encontraba bajo tratamiento de diálisis. La familiar refirió que al regresar al domicilio lo encontró sin responder, motivo por el cual solicitó la intervención de las autoridades.

Tras las diligencias correspondientes, se estableció de manera preliminar que el deceso no estuvo relacionado con hechos violentos y fue por complicaciones de salud.

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