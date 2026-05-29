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Pierde adolescente control de camioneta y provoca choque múltiple en Las Alazanas

El hidroplaneo por pavimento mojado dejó cuatro vehículos dañados y afectaciones a una vivienda

Pese a la magnitud de los daños materiales y la secuencia de impactos, no se reportaron personas lesionadas. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Las condiciones del pavimento mojado combinadas con el exceso de velocidad derivaron en un accidente múltiple registrado durante la madrugada en el norponiente, donde tres vehículos estacionados y la barda de una vivienda resultaron con daños materiales.

El percance ocurrió a las 04:20 horas sobre la avenida Obreros, entre las calles Artistas e Ingenieros, en la colonia Alazanas, frente a los domicilios marcados con los números 221 y 226.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de Tránsito y Vialidad, un adolescente de 17 años conducía una camioneta Volvo XC60 modelo 2012 en sentido de norte a sur, cuando al cruzar la intersección con la calle Artistas atravesó una acumulación de agua.

La velocidad a la que circulaba la unidad provocó el fenómeno de hidroplaneo, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control del vehículo y se desviara de su trayectoria.

La camioneta impactó primero a una Dodge Nitro modelo 2008 que se encontraba estacionada, y posteriormente chocó contra un Kia Forte modelo 2019. A consecuencia del segundo impacto, este último vehículo fue proyectado contra la barda de una vivienda, generando daños en la estructura.

Tras el golpe, el Kia rebotó y terminó colisionando con un Nissan Versa modelo 2017, también estacionado en el mismo sector.

Elementos de Tránsito acudieron al lugar para asegurar la zona y realizar el peritaje correspondiente. Pese a la magnitud de los daños materiales y la secuencia de impactos, no se reportaron personas lesionadas.

En el sitio, la madre del conductor asumió la responsabilidad legal por los hechos y acordó cubrir los daños ocasionados a los vehículos y a la propiedad afectada.

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