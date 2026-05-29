Cae trabajador desde ocho metros mientras realizaba mantenimiento en gimnasio

El hombre fue trasladado para atención médica tras sufrir accidente durante revisión de filtraciones

El trabajador se encontraba inspeccionando unas goteras cuando intentó verificar un tragaluz en la parte superior del inmueble. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El trabajador se encontraba inspeccionando unas goteras cuando intentó verificar un tragaluz en la parte superior del inmueble. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un trabajador resultó lesionado tras sufrir una caída de aproximadamente ocho metros de altura mientras realizaba labores de mantenimiento en un gimnasio ubicado en la colonia Juárez.

El incidente se registró en un inmueble localizado en la calle Venustiano Carranza número 3823, hasta donde el hombre, identificado como José C., de 56 años y con domicilio en la colonia Victoria, había acudido para revisar filtraciones de agua en el techo del establecimiento.

Según la información recabada en el lugar, el trabajador se encontraba inspeccionando unas goteras cuando intentó verificar un tragaluz en la parte superior del inmueble. En ese momento, por causas no especificadas, perdió el equilibrio y cayó desde una altura considerable.

El lesionado realizaba estas labores en compañía de otro trabajador identificado como Joaquín, quien presenció el accidente y solicitó apoyo de los servicios de emergencia.

Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al afectado, quien posteriormente fue trasladado a la Cruz Roja para su valoración médica.