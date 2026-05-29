Sufre Jannik Sinner sorpresiva eliminación tras colapso físico en Roland Garros

Jannik Sinner, de Italia, reacciona mientras se refresca con agua durante un descanso en el partido de segunda ronda de individuales masculinos contra Juan Manuel Cerúndolo, de Argentina, en el torneo de tenis de Roland Garros en París, el jueves 28 de mayo de 2026, mientras la temperatura sube hasta los 33 °C (91 °F). (Foto AP/Thibault Camus)

Jannik Sinner, de Italia, reacciona mientras se refresca con agua durante un descanso en el partido de segunda ronda de individuales masculinos contra Juan Manuel Cerúndolo, de Argentina, en el torneo de tenis de Roland Garros en París, el jueves 28 de mayo de 2026, mientras la temperatura sube hasta los 33 °C (91 °F). (Foto AP/Thibault Camus)

PARÍS.- Desde que Rafael Nadal ganó sus 14 Abiertos de Francia ningún jugador había arribado como favorito por tan amplio margen a la arcilla de Roland Garros.

Jannik Sinner había ganado todo lo que se podía obtener en el tenis en los últimos tres meses: cinco títulos Masters 1000 seguidos —tres de ellos sobre arcilla— y 30 partidos consecutivos.

Y Carlos Alcaraz, su mayor rival, había quedado fuera por una lesión en la muñeca derecha. Con ello, parecía inevitable que Sinner levantaría el trofeo de la Coupe des Mousquetaires y completaría el Grand Slam en su carrera.

Por eso el desplome de Sinner en medio de la ola de calor de París fue tan sorprendente el jueves —sobre todo después de que estuvo a sólo un juego de concluir su partido de segunda ronda en sets corridos cuando lideraba 5-1 en el tercero.

El número uno del mundo tuvo problemas con mareos y sucumbió ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, 56º del ranking, por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1, después de desperdiciar dos oportunidades de sacar para partido.

“No me sentí muy bien en la cancha”, dijo Sinner. “Me costó, empecé a sentirme muy mareado, con muy poca energía… Al principio, estaba pegando muy limpio, muy bien, y luego simplemente como que choqué contra la pared.

“No tenía energía, realmente. Estaba muy, muy plano. Todo el cuerpo. No recuerdo la última vez que me sentí tan débil”, añadió Sinner.

Sinner relató que el jueves, cuando se despertó “no se sentía muy bien”.

Se dobló sobre la cancha de arcilla en varias ocasiones, aparentemente exhausto, y casi ni siquiera corría a buscar pelotas a medida que avanzaba el partido, recurriendo a dejadas y a la táctica de saque y volea para intentar acortar los puntos.

Intentó refrescarse con un ventilador de mano en los cambios de lado y se colocó bolsas de hielo alrededor del cuello.

La temperatura al inicio del partido era de 29 grados Celsius (84 Fahrenheit) y subió a 32 Celsius (90 Fahrenheit).

“Estaba cálido pero no una locura de cálido”, dijo Sinner. “Siento que estaba bastante bien para jugar. Realmente no fue nada contra el calor, nada contra el clima. Fui sólo yo hoy, pero pasa”.

Cerúndolo no celebró demasiado cuando terminó, limitándose a hacer un pequeño saludo con la mano al público.

“Es duro para él”, dijo Cerúndolo. “ No podía ganarle más de tres juegos por set. Así que creo que tuve un poco de suerte… Él merecía ganar este partido. Pero después no sé qué pasó. … Lo siento por él y espero que se recupere”.

Cuando Sinner sacó para partido por segunda vez con 5-4 en el tercer set, se dobló sobre la cancha con 0-40 y luego caminó hacia su silla. Pidió asistencia y salió de la pista. Todo su atuendo celeste claro estaba empapado de sudor.

Tras perder el set 7-5, Sinner recibió atención médica y abandonó la cancha. Le añadieron minerales a su bebida cuando regresó, pero el italiano no pudo recuperarse.

Sinner perdió 18 de los últimos 20 juegos. Sobre si consideró retirarse antes de que terminara el partido, Sinner dijo que en el “quinto set todos sabemos que puede pasar cualquier cosa. Estaba en una situación difícil”.

El astro perdió por última vez el 19 de febrero en los cuartos de final del Abierto de Qatar. Había ganado cinco títulos Masters seguidos y había cedido apenas tres sets.

“Definitivamente haremos algunas pruebas para estar seguros de lo que pasó hoy”, dijo.

“Esperemos estar listos para Wimbledon”, añadió Sinner. “Para estar listos allí, necesitamos recuperarnos bien y hacer las cosas bien ahora”.

Pero Sinner tiene un historial de dificultades con el calor. Admitió que tuvo suerte en el Abierto de Australia en enero ante Eliot Spizzirri cuando el techo estaba cerrado y el partido de tercera ronda se inclinó a su favor. Y tuvo que retirarse de un partido en Shanghái en octubre, en medio de una humedad extrema.

“Shanghái fue muy duro, con una humedad muy alta. Australia fue muy, muy cálido”, dijo Sinner. “Aquí, quiero decir, estaba cálido pero aceptable. No era como si me estuviera muriendo por el calor. Creo que hoy fue un escenario completamente diferente.

“Es duro de aceptar, por supuesto, por la posición en la que he estado y todo lo considerado”, añadió Sinner, a quien las casas de apuestas habían listado en alrededor de -300 para ganar el torneo.

En la misma pista Philippe Chatrier el año pasado, Sinner desperdició tres puntos de partido ante Alcaraz y perdió una final épica.

Avanza un joven de 17 años, Shelton pierde

En otros partidos, el francés de 17 años Moise Kouame se convirtió en el hombre más joven en alcanzar la tercera ronda de un Grand Slam desde que Nadal también tenía esa misma edad en Wimbledon 2003. Kouame venció al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo por 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6 (8).

Felix Auger-Aliassime —que como cuarto preclasificado es el más alto que queda en la mitad superior del cuadro tras la salida de Sinner— venció al argentino Román Andrés Burruchaga por 4-6, 6-0, 7-5, 6-1.

El quinto preclasificado Ben Shelton fue sorprendido por el belga Raphael Collignon, 62º del ranking, 6-4, 7-5, 6-4; y Frances Tiafoe necesitó casi cinco horas para superar a Hubert Hurkacz por 6-7 (5), 7-6 (5), 6-4, 6-7 (1), 6-4.

El hermano mayor de Cerúndolo, Francisco, venció a Hugo Gaston 2-6, 6-4, 6-2, 6-1.

En la rama femenina, Naomi Osaka convirtió en otro desfile de moda su entrada a la cancha, antes de vencer a Donna Vekic por 7-6 (1), 6-4.

La campeona defensora Coco Gauff venció a Mayar Sherif 6-3, 6-2; y la número uno del mundo Aryna Sabalenka — subcampeona el año pasado — derrotó a Elsa Jacquemot 7-5, 6-2.