Por la vía del ABS Tecos consuma walk-off sobre Acereros en Laredo

Pasaporte con casa llena para Yadiel Hernández sirvió para dejar en el terreno a la ‘Furia Azul’ con marcador de 4-3

Laredo, Tx.- El último juego de la serie de mitad de semana entre Tecos de los Dos Laredos y Acereros de Monclova creció en emociones en su último tercio, con la igualada en el score para los de casa en el inning de la suerte, y con la carrera del gane 4 por 3 en el fondo del noveno episodio luego de que Yadiel Hernández con casa llena retara un lanzamiento que quedó por dentro para que fuera validado el pasaporte y la anotación ‘de caballito’ de parte de Francisco Arcia.

Justamente hoy Francisco Arcia en su retorno a la actividad tuvo jornada de 3-2 con carrera producida y anotada.

La serpentina de Jackson Rees (1-1, 3.00) fue la vencedora con el noveno rollo trabajado, de un hit, dos ponches y una base por bolas. Ángel Felipe (0-1, 2.35) fue el derrotado por los monclovenses con 0.2IP, carrera sucia aceptada, tres pasaportes y un abanicado.

En la alta de la segunda entrada Acereros (20-16) abrió la pizarra con elevado de sacrificio del joven Bryan Corral, para que Balbino Fuenmayor, que había conectado sencillo al bosque central tras un tercio, hiciera el trabajo de pisa y corre hacia la registradora para poner el 1 por 0 parcial.

La ‘Furia Azul’ amplió la diferencia a 3 por 0 en el tercer rollo con doblete de Rodolfo Amador al bosque derecho para impulsar a Luis González, y enseguida Balbino Fuenmayor hacía lo propio con sencillo al izquierdo para que Amador cruzara el plato. Todo el daño era permitido por el abridor local Daniel Mengden.

Tecos (18-18) se quitó la blanqueada en el fondo de la quinta tanda ante el abridor Jorge Tavárez gracias a doblete de Francisco Arcia por toda la raya del bosque derecho que mandaba al plato a Jonathan Davis, que había conectado sencillo al jardín izquierdo luego de un out.

El inning de la suerte fue para la escuadra Binacional al igualar las acciones a 3. Tras un out conseguido por el primer relevista Edgar Navarro, éste otorgó pasaportes consecutivos a Jonathan Davis y a Alan López, y permitió sencillo de Francisco Arcia para congestionar las bases. Luego de dos tercios, Cade Gotta produjo el 3-2 al también recibir pasaporte de Rolando Mora, y con infield hit por la tercera almohadilla de parte de Harold Ramírez la carrera del empareje la anotaba López.

La novena Binacional consumó el triunfo en el cierre del noveno acto con pasaportes del derrotado Ángel Felipe a Francisco Arcia y Harold Ramírez, además de llegada de Cade Gotta a base vía error. Con la casa llena, el turno de Yadiel Hernández fue clave, pues al estar en cuenta de 3 y 0 con dos outs, retó un cuarto lanzamiento marcado como strike y fue revertido por el umpire principal tras la comunicación con el operador del sistema Trackman, anotando así Arcia la carrera de la diferencia.

Este último juego de la serie contó con el pitcheo abridor local de Daniel Mengden (6.0IP, 9H, 3CL, 2BB, 2K) y el relevo del zurdo Rio Gomez (1.0IP, 1H, 2BB, 1K) y el texano Ryan Hendrix (1.0IP, 1H, 1BB). Por la visita inició Jorge Tavárez (6.0IP, 5H, 1CL, 8K), relevando también Christian Cosby (1.0IP, 2K).

Tecos de los Dos Laredos comenzará serie en casa de Caliente de Durango a partir de este viernes 29 de mayo. La rotación emplumada contempla a Tyler Ivey (4-1, 3.25), el zurdo Cameron Alldred (0-4, 12.46) y a Adrian de Horta (0-1, 5.64). Los tres encuentros en el Estadio Francisco Villa podrán sintonizarse en Béisbol Latino.

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E MVA 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 12 1 TECOS 0 0 0 0 1 0 2 0 1 4 7 0

PG: Jackson Rees (1-1, 3.00); PP: Ángel Felipe (0-1, 2.35); SV: No hubo; HR: No hubo.