Transparenta Secundaria 5 mochilas de sus alumnos

Un 95 % del estudiantado las utiliza, contando con el respaldo de los padres de familia

La Secundaria No. 5 Benjamín Peña de la Peña es la primera que implementa el uso de mochilas transparentes en su nivel académico. [Iván Zertuche/Líder Web]

La Secundaria No. 5 Benjamín Peña de la Peña es la primera que implementa el uso de mochilas transparentes en su nivel académico. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam. – Dentro del nivel básico de educación, poco a poco se aplica el utilizar mochilas transparentes para los alumnos. Tal es el caso de la Secundaria No. 5 Benjamín Peña de la Peña, que es la primera secundaria que implementa el uso de mochilas transparentes para todos sus alumnos.

“La respuesta, por parte de los padres de familia, fue muy aceptable. De hecho, estamos hablando que en un 90 a un 95% de los alumnos ya traen la mochila transparente. Lo vieron de buena manera porque es una seguridad para sus hijos, evita peligros y se tiene incluso más organización, lo cual está sirviendo bastante en la comunidad estudiantil”, precisó Eleazar Díaz Galindo, director de la Secundaria No.5 Benjamín Peña de la Peña.

Así mismo reconoció que en algún momento se registraron incidentes con jóvenes que traían algo que no deberían llevar a la escuela, y ahora con la mochila transparente se evitaran muchas problemáticas al interior de la institución, y con ello quedaría eliminado el famoso operativo mochila.

“En específico para las señoritas, se les dio la opción de cargar alguna bolsa pequeña donde pueden traer sus artículos personales. Sabemos que deben tener su privacidad en algunas cosas, por eso se les dio esta opción y también se vio de buena manera por los padres. Los jóvenes, incluso, cargan lapiceras y ahí mismo traen algún artículo personal permitido al interior de la escuela”, comentó.

Para concluir, Díaz Galindo hizo la recomendación a las demás secundarias, que contemplen utilizar las mochilas transparentes; medida que les traerán menos problemas en cuanto a que puedan introducir algún artículo prohibido o peligroso a las aulas.