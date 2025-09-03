Ofrece ‘Empleo en tu Colonia’ a familias de La Fe más de 400 vacantes

En esta ocasión se ofertaron más de 400 empleos en sectores como transporte, agencias aduanales, empresas comerciales y de servicios. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Este miércoles se realizó una nueva edición del programa “Empleo en tu Colonia”, iniciativa que acerca oportunidades laborales a los diferentes sectores de Nuevo Laredo.

La jornada tuvo lugar en el estacionamiento de Soriana La Fe, ubicado en Eva Sámano 7201, donde desde temprana hora decenas de personas acudieron en busca de una vacante formal.

En esta ocasión se ofertaron más de 400 empleos en sectores como transporte, agencias aduanales, empresas comerciales y de servicios. Entre las compañías participantes destacaron Total Play, UMAN, Hospital San Gerardo, Soriana y Senda City, que pusieron a disposición de los solicitantes diversas opciones de contratación inmediata.

El programa se mantuvo activo hasta la 1:00 de la tarde, facilitando a los asistentes la posibilidad de postularse de manera directa con los reclutadores presentes.

Con este esfuerzo, el Gobierno Municipal busca fortalecer el vínculo entre las empresas y la ciudadanía, brindando a las y los neolaredenses más y mejores oportunidades de empleo cerca de sus hogares.