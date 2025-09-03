Amanda Anisimova sorprende a Iga Swiatek en el US Open tras perder 6-0, 6-0 en la final de Wimbledon

Anisimova alcanzó su tercera semifinal de un torneo importante y la primera en Flushing Meadows

La local Amanda Anisimova celebra tras eliminar a la polaca Iga Swiatek en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, el miércoles 3 de septiembre de 2025 (AP Foto/Yuki Iwamura)

NUEVA YORK.- Amanda Anisimova sorprendió a Iga Swiatek al doblegarla 6-4, 6-3 en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos el miércoles, menos de dos meses después de caer ante la seis veces campeona de Grand Slam en la final de Wimbledon por una paliza de 6-0, 6-0.

Anisimova, octava cabeza de serie, de 24 años y quien nació en Nueva Jersey y creció en Florida, alcanzó su tercera semifinal de un torneo importante y la primera en Flushing Meadows.

Los potentes golpes y la compostura que Anisimova mostró en el estadio Arthur Ashe contra Swiatek, la número dos y campeona del Abierto de Estados Unidos en 2022, marcaron un contraste sorprendente con lo que sucedió en la cancha central del All England Club el 12 de julio.

Ese partido por el título duró solo 57 minutos, y Anisimova logró ganar apenas 24 puntos ese día, un total que superó aproximadamente a mitad del primer set esta vez. Anisimova lloró durante su discurso como subcampeona en la ceremonia de trofeos en Wimbledon.

Anisimova intentará el jueves alcanzar su segunda final consecutiva de un major. Se enfrentará a Naomi Osaka o Karolina Muchova en las semifinales.