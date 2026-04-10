Aplastan Pacers de Indiana a Nets y rompen racha negativa

Siete jugadores alcanzaron doble dígito en ofensiva, destacando actuación colectiva que frenó caída reciente del equipo

Quenton Jackson, de los Pacers de Indiana, logra una volcada ante los Nets de Brooklyn, en el encuentro del jueves 9 de abril de 2026 (AP Foto/Yuki Iwamura)
AP

NUEVA YORK.- Obi Toppin anotó 26 puntos y capturó nueve rebotes por los Pacers de Indiana, quienes contaron con siete jugadores que aportaron cifras de dos dígitos para romper una racha de tres derrotas al aplastar el jueves 123-94 a los Nets de Brooklyn.

Los Pacers (19-61) ganaron por quinta vez en 27 partidos. Indiana no contó con su entrenador en jefe Rick Carlisle, quien se perdió el primero de dos encuentros para asistir al baile de primavera de su hija. Lloyd Pierce se encargó de las funciones de entrenador.

Micah Potter sumó 18 puntos y 14 rebotes, Ethan Thompson aportó 15 puntos, mientras que Jarace Walker y Jay Huff añadieron 14 cada uno. Jalen Slawson y Quenton Jackson terminaron con 12 unidades por cabeza.

E.J. Liddell encabezó a los Nets (20-59) con 26 puntos y 10 rebotes. Ben Saraf anotó 19 puntos y Tyson Etienne agregó 14 para Brooklyn, que encestó 37 de 96 (37%) en tiros de campo y vio cortada su racha de dos victorias.

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

