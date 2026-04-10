Consiguen Mellizos barrida sobre Tigres con hit decisivo en octava entrada

Brooks Lee de los Mellizos de Minnesota celebra luego de dar un hit remolcador ante los Tigres de Detroit, el jueves 9 de abril de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Matt Krohn)

Brooks Lee de los Mellizos de Minnesota celebra luego de dar un hit remolcador ante los Tigres de Detroit, el jueves 9 de abril de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Matt Krohn)

MINNEAPOLIS.- Brooks Lee conectó un sencillo de dos carreras que rompió el empate en la octava entrada y los Mellizos de Minnesota consiguieron el jueves la victoria 3-1 para completar una barrida de cuatro juegos sobre los Tigres de Detroit.

Mick Abel lanzó seis entradas sin permitir carreras y Josh Bell se fue de 4-3 con un jonrón por los Mellizos, que lograron la primera barrida de cuatro juegos en las Grandes Ligas esta temporada. El último equipo al que los Mellizos barrieron en cuatro encuentros fue a los Atléticos en junio de 2024.

El venezolano Gleyber Torres empató el juego en la séptima con un elevado de sacrificio por los Tigers, que perdieron su octavo juego consecutivo como visitantes. Perdieron al jardinero central Parker Meadows en la octava tras una colisión cabeza con cabeza mientras el jardinero izquierdo Riley Greene atrapaba el elevado de Bell.

Eric Orze lanzó una novena perfecta para convertirse en el quinto lanzador distinto de los Mellizos en apuntarse un salvamento en 13 juegos esta temporada, después de que Garrett Acton trabajara dos innings para conseguir su primera victoria en las Grandes Ligas.

Abel ponchó a siete bateadores y dejó a siete corredores varados, incluidos cinco en posición de anotar, mientras los Tigers perdían su octavo juego seguido como visitantes. Minnesota ha permitido dos carreras en la primera entrada en 13 juegos. Solo Cleveland (una) ha permitido menos en las Grandes Ligas.

Los Mellizos (7-6) se colocaron por encima de la marca de .500 por primera vez desde que estaban 36-35 el 16 de junio pasado.

Los Tigres, que terminaron una tanda de 10 de 13 juegos como visitantes, llegaron al partido con el mejor promedio de bateo de las Grandes Ligas con corredores en posición de anotar y se fueron de 0 de 11 en esas situaciones.