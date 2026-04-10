Regresa BTS a escenarios con gira mundial tras cuatro años de pausa

Fans del grupo de K-pop BTS se congregan a las afueras del estadio donde la banda presenta su gira mundial Arirang en Goyang, Corea del Sur, el jueves 9 de abril de 2026. (Foto AP/Lee Jin-man)

Fans del grupo de K-pop BTS se congregan a las afueras del estadio donde la banda presenta su gira mundial Arirang en Goyang, Corea del Sur, el jueves 9 de abril de 2026. (Foto AP/Lee Jin-man)

SEÚL.- Decenas de miles de fans de BTS abarrotaron un estadio cerca de Seúl el jueves para ver el inicio de la esperada gira mundial del supergrupo de K-pop.

En su vuelta a los escenarios, tras una pausa de casi cuatro años, RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook interpretarán un repertorio que incluye tanto canciones de su catálogo como de su quinto álbum “ARIRANG”, recientemente lanzado y el primero desde que los integrantes completaron el servicio militar obligatorio de Corea del Sur.

Pese a la lluvia torrencial, los fans del grupo, entre ellos algunos procedentes de Rusia, Estados Unidos y Brasil, llenaron un estadio con capacidad para más de 40.000 asistentes para el espectáculo, que marca la primera gira de BTS desde su tour Permission to Dance on Stage de 2021-22.

Más de cien fans, algunos que no habían conseguido entradas, se quedaron fuera del estadio con paraguas para escuchar a la banda tocar.

Kim Eunhee, una fan surcoreana que acudió con su hija de 30 años, contó que la esperanza de asistir a un concierto en vivo de BTS la ayudó a sobrellevar su lucha contra el cáncer.

“Incluso durante mis momentos más difíciles el año pasado, mientras lo combatía, esto era lo único que seguía esperando”, dijo Eunhee. “Venir a un recinto de conciertos de verdad y verlos en persona por primera vez… fue muy significativo”.

Los conciertos en Corea del Sur, que se extenderán hasta el 12 de abril, dan inicio a una gira global con decenas de presentaciones en Estados Unidos, Europa y Asia, que, según analistas, podría generar cientos de millones de dólares en ingresos por trimestre.

El concierto llega menos de un mes después de que BTS celebrara su regreso con un concierto gratuito en la plaza Gwanghwamun de Seúl.

Los siete integrantes de BTS completaron su servicio militar obligatorio; Suga fue el último en ser dado de baja en junio de 2025. Según se informó, prestó servicio en instalaciones y organizaciones vinculadas al gobierno en vez de campamentos militares debido a una lesión en el hombro.

En Corea del Sur, todos los hombres aptos entre 18 y 28 años están obligados por ley a cumplir hasta 21 meses de servicio militar bajo un sistema de conscripción destinado a disuadir la agresión de la rival Corea del Norte.

“ARIRANG”, titulado así por una canción folclórica de siglos de antigüedad considerada un himno no oficial en toda la península coreana, debutó en el número 1 del Billboard 200. El sencillo “Swim” también llegó a lo más alto de las listas.

BTS, siglas de Bangtan Sonyeondan, o “Boy Scouts a Prueba de Bala” en coreano, debutó en 2013 con el EP de fuerte influencia hip hop “2 Cool 4 Skool”, y publicó tres proyectos de larga duración antes de ganar verdadero impulso con su álbum de 2016 “Wings”.

Su salto global llegó en 2017, cuando “DNA” ingresó a la lista Hot 100 de Billboard, lo que convirtió a BTS en la primera boy band coreana en lograrlo. Al éxito de la canción le siguió una actuación en los American Music Awards, lo que impulsó aún más a su base internacional de fans, conocida como “Army”.

La gira mundial de la banda se dirige después a Tokio, para luego recorrer Norteamérica, Europa, Sudamérica y Asia. Está previsto que BTS toque en Australia a inicios de 2027, con una última parada en Manila el próximo marzo.