EU e Irán se preparan para diálogo de alto el fuego

Un cartel en el parabrisas de una motocicleta con la imagen del líder supremo de Irán, ayatolá Mojtaba Jamenei, mientras simpatizantes del gobierno se reúnen para conmemorar los 40 días del asesinato de su padre, el jueves 9 de abril de 2026, en Teherán, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi)

Un cartel en el parabrisas de una motocicleta con la imagen del líder supremo de Irán, ayatolá Mojtaba Jamenei, mientras simpatizantes del gobierno se reúnen para conmemorar los 40 días del asesinato de su padre, el jueves 9 de abril de 2026, en Teherán, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Negociadores de Irán y Estados Unidos se preparaban el viernes para iniciar conversaciones de alto nivel para resolver un titubeante alto el fuego, mientras Israel y Hezbollah intercambiaban disparos y Teherán mantenía su control sobre el estrecho de Ormuz.

Aún quedan muchos asuntos que podrían descarrilar la tregua —así como las negociaciones para un acuerdo más amplio que ponga fin permanente a la guerra.

La agencia noticiosa semioficial Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria de Irán, afirmó que las conversaciones —previstas para el sábado— no se llevarían a cabo a menos que Israel ponga fin a sus ataques en Líbano. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se quejó de que Irán estaba “haciendo un trabajo muy deficiente ” al no permitir la libre navegación a través del estrecho, por donde antes del conflicto pasaba el 20% de todo el petróleo que se comercializa a nivel mundial.

En tanto, Kuwait aseguró que el jueves sufrió un ataque con drones, del que culpó a Irán y a sus aliados milicianos en la región. A pesar de que la Guardia Revolucionaria negó ser responsable de algún ataque, en ocasiones anteriores ha lanzado agresiones en Oriente Medio sin atribuírselas.

Y aun así parecían avanzar los preparativos para las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Pakistán, mientras el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se disponía a partir de Washington. Además, se espera que Israel y Líbano inicien conversaciones la próxima semana en Washington, según un funcionario estadounidense y una persona con conocimiento de los planes, quienes hablaron bajo condición de anonimato debido a lo delicado del asunto.

Israel y Líbano tendrán negociaciones directas

La insistencia de Israel de que el alto el fuego con Irán no incluye una pausa en sus combates con Hezbollah ha amenazado con echar por tierra el acuerdo.

El día en que se anunció la tregua, Israel lanzó intensos ataques aéreos sobre Beirut, matando a más de 300 personas, según el Ministerio de Salud de Líbano. Fue el día más mortífero en el país desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

Trump dijo el jueves que le pidió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que reduzca los ataques. Las fuerzas armadas de Israel anunciaron el viernes que lanzaron ataques contra aproximadamente 10 lanzadores de cohetes en Líbano que habían disparado proyectiles hacia el norte de Israel el día anterior.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf , advirtió el jueves que continuar con los ataques israelíes contra Hezbollah tendría “costos explícitos y respuestas contundentes”.

Netanyahu, en tanto, dijo que autorizó el inicio de negociaciones con Líbano “lo antes posible”, con el objetivo de desarmar a Hezbollah y establecer relaciones entre los vecinos, que han estado técnicamente en guerra desde la fundación de Israel en 1948.

El gobierno libanés no había respondido. Axios fue el primer medio en informar sobre el momento y el lugar de las conversaciones.

Dos días después del intenso bombardeo israelí, los residentes hurgaban entre los escombros de sus hogares, tratando de rescatar cualquier mueble y recuerdo personal que pudieran encontrar. Algunos se dijeron agradecidos de haber perdido únicamente cosas materiales y no a seres queridos, como otros.

“No hay sustituto para la familia”, dijo Wissam Tabila, de 35 años. “Todo lo demás se puede reemplazar”.

El estrecho de Ormuz: Punto de fricción

El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha provocado un aumento pronunciado en los precios del petróleo, una caída en los mercados bursátiles y ha estremecido a la economía mundial. El control de Teherán sobre la vía fluvial ha demostrado ser su mayor ventaja estratégica en la guerra.

El precio al contado del crudo Brent, de estándar internacional, rondaba los 97 dólares por barril el viernes, un alza de más del 30% desde que comenzó la guerra.

Antes del conflicto, más de 100 barcos cruzaban el estrecho cada día —muchos transportando petróleo hacia Asia. Tras la entrada en vigor del alto el fuego, únicamente se ha registrado el paso de 12 embarcaciones.

Para destacar lo precario de la situación , un buque de gas natural licuado con bandera de Botsuana intentó salir del golfo Pérsico por una ruta que le ordenó la Guardia Revolucionaria, pero de repente dio la vuelta y regresó a primera hora del viernes, según mostraron datos de rastreo marítimo.

El director de la principal compañía petrolera de Emiratos Árabes Unidos, Sultan al -Jaber, dijo que unos 230 barcos cargados de petróleo siguen a la espera de atravesar el estrecho y que se les debe permitir “navegar sin condición por este corredor”.

Trump se quejó de esa situación en su plataforma de redes sociales: “Irán está haciendo un trabajo muy deficiente, deshonroso dirían algunos, de permitir el paso de petróleo por el estrecho de Ormuz”.

“¡Ese no es el acuerdo que tenemos!”, escribió Trump sobre la poca cantidad de embarcaciones que han podido cruzar el estrecho.

El acuerdo de alto el fuego sigue siendo frágil

También persisten las dudas sobre el futuro de los programas de misiles y armas nucleares de Irán —dos objetivos de guerra de Estados Unidos e Israel.

Estados Unidos insiste en que Irán nunca debe deberá ser capaz de elaborar armas nucleares y quiere retirar la reserva de uranio altamente enriquecido de Teherán, el cual podría ser utilizado para su fabricación. Irán insiste en que su programa es pacífico.

Trump ha dicho que Estados Unidos colaboraría con Irán en el retiro de uranio, cosa que Teherán no ha confirmado.

El director de la agencia nuclear de Irán, Mohammad Eslami, dijo el jueves que proteger el derecho de Teherán a enriquecer uranio es “necesario” para cualquier conversación sobre el alto el fuego.

Más de 3.000 personas han muerto en Irán, según un alto funcionario médico iraní. El gobierno de Teherán no ha proporcionado ninguna cifra definitiva de bajas desde hace varias semanas.