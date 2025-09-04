Iniciará la UPN nuevo ciclo académico el próximo 8 de septiembre

Yolanda Villanueva Hernández, directora de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 284 (UPN), resaltó que se tiene una matrícula de más de 600 estudiantes. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.– Yolanda Villanueva Hernández, directora de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 284 (UPN), dio a conocer que del 25 al 29 de agosto se llevó a cabo el curso propedéutico para 110 jóvenes de nuevo ingreso, iniciando clases el 8 de septiembre, incluso, los que realizarán su postgrado.

“Y estos 110 jóvenes de nuevo ingreso que ya cumplieron con su requisito del curso propedéutico, ya esta semana se están inscribiendo ya como alumnos porque ya presentaron su examen, hicieron curso de inducción. Y, en cuanto a postgrado, tenemos dos grupos de nuevo ingreso también de la Maestría en Educación Básica y uno en la Maestría en Educación Media Superior. Ellos empezaron su curso este 1 de septiembre y culminan el viernes 5 de septiembre”, comentó Villanueva Hernández.

De acuerdo a la directora de la UPN, ya están listos para el arranque del nuevo ciclo escolar en dicha universidad, donde iniciarán con 17 grupos de licenciatura tanto de Psicología Educativa como de Intervención Educativa, además de nueve grupos de materia con vistas a que se organice un décimo grupo, ya que hubo muy buena respuesta por los estudiantes.

“Sin duda estamos muy contentos por la demanda educativa que tuvimos, respondieron bastante bien el nuevo ingreso, con cuatro grupos de licenciatura y tenemos los dos grupos de maestrías. Estamos muy contentos porque nuestra comunidad creció más, ya que tendremos más de 600 estudiantes”, concluyó.