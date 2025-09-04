El Dólar
Compra:
$17.90
Venta:
$19.10
EN VIVO

Iniciará la UPN nuevo ciclo académico el próximo 8 de septiembre

Un total de 110 jóvenes realizaron curso propedéutico, del 25 al 29 de agosto

Yolanda Villanueva Hernández, directora de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 284 (UPN), resaltó que se tiene una matrícula de más de 600 estudiantes. [Iván Zertuche/Líder Web]
Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.– Yolanda Villanueva Hernández, directora de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 284 (UPN), dio a conocer que del 25 al 29 de agosto se llevó a cabo el curso propedéutico para 110 jóvenes de nuevo ingreso, iniciando clases el 8 de septiembre, incluso, los que realizarán su postgrado.

“Y estos 110 jóvenes de nuevo ingreso que ya cumplieron con su requisito del curso propedéutico, ya esta semana se están inscribiendo ya como alumnos porque ya presentaron su examen, hicieron curso de inducción. Y, en cuanto a postgrado, tenemos dos grupos de nuevo ingreso también de la Maestría en Educación Básica y uno en la Maestría en Educación Media Superior. Ellos empezaron su curso este 1 de septiembre y culminan el viernes 5 de septiembre”, comentó Villanueva Hernández.

De acuerdo a la directora de la UPN, ya están listos para el arranque del nuevo ciclo escolar en dicha universidad, donde iniciarán con 17 grupos de licenciatura tanto de Psicología Educativa como de Intervención Educativa, además de nueve grupos de materia con vistas a que se organice un décimo grupo, ya que hubo muy buena respuesta por los estudiantes.

“Sin duda estamos muy contentos por la demanda educativa que tuvimos, respondieron bastante bien el nuevo ingreso, con cuatro grupos de licenciatura y tenemos los dos grupos de maestrías. Estamos muy contentos porque nuestra comunidad creció más, ya que tendremos más de 600 estudiantes”, concluyó.

Amanda Anisimova sorprende a Iga Swiatek en el US Open tras perder 6-0, 6-0 en la final de Wimbledon
Da Carmen Lilia arranque a más ‘Rutas Express’ de transporte público

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.