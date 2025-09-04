Da Carmen Lilia arranque a más ‘Rutas Express’ de transporte público

Nuevo Laredo, Tam.- Con el compromiso de mejorar la movilidad y reducir tiempos de traslado para miles de ciudadanos que viven al poniente de la ciudad, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal dio el banderazo de arranque a la nueva “Ruta Express”, que recorrerá las colonias Alazanas, Lomas del Río, Unión del Recuerdo y Constitucional, con destino a la Plaza Hidalgo en el centro de la ciudad.

La Ruta Express contará con dos unidades , una Crafter y un autobús que garantizarán un servicio eficiente y rápido, ofreciendo traslados en tan solo 30 minutos al centro, lo que representa un ahorro de hasta 2 horas diarias para los usuarios.

La alcaldesa destacó que este servicio nace de la necesidad de brindar a la ciudadanía alternativas de transporte ágiles y seguras.

“Cuando empezamos este convenio teníamos 57 unidades y ahora traemos 72 unidades, los concesionarios están cumpliendo con lo pactado, la ciudadanía está muy contenta. Con esta Ruta Express estamos respondiendo a una de las mayores demandas de los ciudadanos: llegar más rápido a sus trabajos, escuelas y hogares. Nuestro compromiso es seguir transformando la movilidad de Nuevo Laredo con soluciones que mejoren la calidad de vida de todos”, expresó Canturosas Villarreal.

El recorrido dará inicio en Avenida Lic. Benito Juárez y Dr. Mier, para ingresar a la colonia Alazanas, continuar hacia Lomas del Río por el Bulevar Tecolotes, tomar la Calzada de la Revolución hacia Unión del Recuerdo, y posteriormente incorporarse a la Carretera Aeropuerto para llegar a las colonias Voluntad y Trabajo III y Constitucional. El retorno se hará por Calzada de la Revolución, calle Dr. Mier y José María González.

La ruta pasará por puntos estratégicos como el Parque Narcizo Mendoza, COMAPA y CFE, Preparatoria Elena Poniatowska, Bodega Aurrera, Oxxo y Coppel Revolución, Soriana Híper Carrizo, CBTIS 234, Escuela Primaria Gral. Ignacio Zaragoza.

El delegado de Transporte Público, Gilberto Martínez Arcega dijo que el servicio funcionará de lunes a sábado, sin modificar las rutas ordinarias existentes, con los siguientes horarios, desde colonias: 5:20 am, 6:40 am, 8:00 am, 5:00 pm, 6:20 pm, 7:40 pm. y desde la Plaza Hidalgo: 6:00 am, 7:20 am, 8:40 am, 5:40 pm, 7:00 pm, 8:00 pm.