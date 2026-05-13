Confirma Tamaulipas conclusión del Ciclo Escolar 2025–2026 el 10 de julio

Ante las altas temperaturas que se registran en el estado durante la temporada de verano

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Después de la decisión tomada a nivel federal entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) de retomar el Calendario Escolar 2025–2026 original, Tamaulipas mantendrá el 10 de julio como la fecha de conclusión de la actividad escolar en la entidad, confirmó Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación en el estado.

Explicó que la decisión de concluir el ciclo escolar cinco días antes de lo que marca el calendario nacional ya había sido autorizada por las autoridades federales, ante las altas temperaturas que se registran en el estado durante la temporada de verano.

Resaltó que esto ocurre de acuerdo con las circunstancias y condiciones que vive la entidad y de conformidad con el artículo 87 de la Ley General de Educación, que establece que se podrán realizar ajustes al calendario escolar siempre que se garantice el cumplimiento de los planes y programas de estudio; es decir, garantizar los 185 días de clases que marca el calendario oficial.

Precisó que incluso se valorarán las dos primeras semanas de julio para implementar, de ser necesario, estrategias como cambiar el horario de entrada y salida de clases e incluso impartir clases en línea en algunas regiones, debido al intenso calor que se podría presentar.

“Estamos en contacto con Protección Civil. En donde tengamos que aplicar entradas más tarde o salidas más temprano, o trabajo en casa o en línea, también eso es una posibilidad. Yo creo que podemos tener para el 15 de junio ya bien establecido el pronóstico con cierta certeza en esas regiones en donde pudiéramos hacer una suspensión temporal; dependerá de cómo nos den el pronóstico del calor”, enfatizó.

Valdez García destacó el mensaje de unidad enviado ayer por parte de la SEP y la CONAEDU, respecto a rectificar la conclusión anticipada del ciclo escolar con motivo del Mundial de Futbol y las altas temperaturas, además de escuchar permanentemente a la sociedad para tomar las mejores decisiones.

“Decirles a las madres y padres de familia que ha tenido la sensibilidad la presidenta y la Secretaría de Educación para que no haya el problema del cuidado y, desde luego, también se cumplan los aprendizajes, pero también se cuide la salud integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Tamaulipas”, recalcó.

Reiteró el compromiso del Gobierno del Estado que, con el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya y a través de la Estrategia Tamaulipas Educa, continuará trabajando para dotar a todas las escuelas de la entidad de la infraestructura que requieran y contar con las mejores condiciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como afrontar las intensas temperaturas de verano.