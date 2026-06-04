Desata choque múltiple frente a hospital tras omitir señal de alto

A pesar de lo aparatoso del accidente, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas ni traslados hospitalarios. [Carlos Figueroa/Líder Web]

A pesar de lo aparatoso del accidente, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas ni traslados hospitalarios. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un aparatoso accidente vial registrado en el cruce de las calles Baja California y avenida Allende, dejó daños materiales en al menos cinco vehículos, luego de que un conductor no respetara un señalamiento de alto.

De acuerdo con el informe de la Dirección de Tránsito y Vialidad, en el percance se vio involucrado un automóvil Ford Fusion modelo 2015, color negro y sin placas de circulación, que circulaba de norte a sur sobre la avenida Allende. Al llegar a la intersección con Baja California, fue impactado por una camioneta Ford F-150 modelo 2013, color roja, con placas del estado de Tamaulipas, que se desplazaba de oriente a poniente.

Tras el impacto inicial, la camioneta proyectó al automóvil contra varios vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones del Hospital San Ángel, generando una carambola que involucró además una Dodge Gran Caravan modelo 2010, color gris; una Honda CR-V modelo 2016, color blanca; y un Nissan Versa modelo 2025, color gris, todos con placas del estado de Tamaulipas.

El croquis y dictamen del perito vial establecen que el conductor del vehículo número uno, identificado como Roberto Manuel F. G., de 25 años, fue señalado como probable responsable al no ceder el paso en una intersección con señalamiento restrictivo.

A pesar de lo aparatoso del accidente, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas ni traslados hospitalarios, aunque ambos conductores fueron valorados por personal médico en el lugar.

Los vehículos involucrados fueron retirados mediante el servicio de grúas y trasladados al corralón.