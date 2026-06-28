Impulsan cancelación de hipotecas y acceso a vivienda para trabajadores de Nuevo Laredo

Autoridades sindicales, representantes de Infonavit y del programa Bienestar refrendaron su compromiso con la clase trabajadora

La cancelación de créditos hipotecarios representa un avance significativo para cientos de familias que hoy logran consolidar su patrimonio. [Sindicato de Maquiladoras/Cortesía]

La cancelación de créditos hipotecarios representa un avance significativo para cientos de familias que hoy logran consolidar su patrimonio. [Sindicato de Maquiladoras/Cortesía]

Nuevo Laredo, Tam.– En un esfuerzo por fortalecer el patrimonio y mejorar la calidad de vida de las familias trabajadoras, se llevó a cabo el evento “Cancelación de Hipotecas Infonavit”, donde autoridades sindicales, representantes de Infonavit y del programa Bienestar refrendaron su compromiso con el bienestar de la clase trabajadora de Nuevo Laredo.

El evento contó con la presencia de Roberto Celestino Flores Huerta, Secretario General del Sindicato Local de Trabajadores de la Industria Maquiladora de Nuevo Laredo, Tamaulipas (SLTIMNLT), la Lic. Andrea González, Gerente General de Infonavit Nuevo Laredo; y Jesús Soto Velázquez, representante del programa Bienestar.

Durante su intervención, Roberto Celestino Flores Huerta destacó la importancia de seguir generando estrategias y programas que otorguen certeza patrimonial a los trabajadores, subrayando que la cancelación de créditos hipotecarios representa un avance significativo para cientos de familias que hoy logran consolidar su patrimonio.

Por su parte, la Lic. Andrea González, Gerente General de Infonavit Nuevo Laredo, reiteró el compromiso de la institución de continuar acercando programas y herramientas que permitan a más trabajadores acceder a soluciones reales en materia de vivienda.

Asimismo, durante la jornada también se brindó asesoría personalizada a trabajadores interesados en el programa de Viviendas para el Bienestar, dirigido especialmente a quienes aún no cuentan con una casa propia. A través de este esquema, se busca apoyar a las y los trabajadores en el proceso de orientación, gestión y trámite para acceder a una vivienda digna.

Autoridades destacaron que este tipo de acciones fortalecen la coordinación entre sindicatos e instituciones, permitiendo acercar beneficios concretos a la base trabajadora y generando mayores oportunidades para mejorar su estabilidad económica y familiar.

Con este evento, el Sindicato de Maquiladoras de Nuevo Laredo reafirmó su compromiso de continuar impulsando programas que generen bienestar, certidumbre y mejores oportunidades de desarrollo para las familias trabajadoras.