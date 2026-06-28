Empata Colombia con Portugal y asegura liderato del Grupo K

Los cafeteros enfrentarán a Ghana tras cerrar invictos una sólida fase de grupos del Mundial

El colombiano Luis Diaz (7) y el portugués Pedro Neto (18) pugnan por el balón en el partido del Grupo K del Mundial, el sábado 27 de junio de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

El colombiano Luis Diaz (7) y el portugués Pedro Neto (18) pugnan por el balón en el partido del Grupo K del Mundial, el sábado 27 de junio de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

MIAMI GARDENS, Florida.- Colombia culminó la primera fase del Mundial en la cima del Grupo K tras empatar el sábado 0-0 contra Portugal.

Ambos equipos ya habían asegurado su lugar en la fase de eliminación directa antes del partido y pujaban para definir sus rivales en los dieciseisavos de final.

Colombia jugará contra Ghana, que perdió 2-1 ante Croacia a primera hora del sábado. Portugal, entre las favoritas al título en el torneo ampliado de 48 equipos, se enfrentará a Croacia como segundo de la llave.

En uno de los partidos más esperados de la fase de grupos, las dos selecciones protagonizaron un entretenido trámite.

Lo de Colombia fue admirable al derrochar personalidad, ambición y orden colectivo ante un rival que cuenta con la estirpe goleadora de Cristiano Ronaldo y un grupo virtuoso de mediocampistas como Vitinha y Bruno Fernandes.

“Colombia hizo un partidazo desde el inicio hasta el final”, afirmó Néstor Lorenzo, el seleccionador argentino de los Cafeteros. “Fuimos superiores y merecíamos ganar. Creo que llegamos muchísimas veces. Nos faltó definición”.

“Los muchachos la rompieron contra un candidato. No sólo le jugaron de igual, sino que les impusimos condiciones”, añadió.

Fernandes estuvo cerca de adelantar a Portugal en la primera mitad, pero el arquero Camilo Vargas se lo impidió con una notable intervención. El portero portugués Diogo Costa también tuvo que trabajar a destajo, más que en los dos primeros partidos del equipo combinados.

El zaguero Davinson Sánchez creyó haberle dado la ventaja a Colombia con un cabezazo en el segundo poste en el primer minuto del tiempo añadido, pero se señaló un milimétrico fuera de juego que invalidó su anotación.

James Rodríguez, Jhon Arias y Gustavo Puerta, el tridente de mediocampistas de Colombia, deleitaron a sus compatriotas que fueron mayoría en una noche calurosa —sobre los 30 grados Celsius (86 F) en el estadio de los Dolphins de Miami.

El aliento de los hinchas colombianos asombró a Lorenzo, quien dijo que se sintieron en casa.

“Creo que medirse contra un rival así. Mostrar este fútbol para toda esta gente con este calor. Parecía que estábamos en Barranquilla”, señaló en alusión a la habitual plaza de la selección en el Caribe de Colombia en las eliminatorias de Sudamérica.

Portugal, en busca de su primer título mundial, avanzó a la fase de eliminación directa tras una irregular fase de grupos. Debutaron con un inesperado empate 1-1 ante Congo. Cristiano fue cuestionado luego de irse en blanco en ese partido, y el astro de 41 años respondió al convertirse en el primer jugador en marcar en seis Mundiales con un doblete en la victoria 5-0 sobre Uzbekistán.

Roberto Martínez, el seleccionador español de Portugal, indicó que este partido fue “una prueba valiosa para realizar ajustes y crecer de cara a lo siguiente que plantea un escenario completamente distinto”.

“Necesitamos tener más posesión y aprovechar a los jugadores que tienen esa capacidad”, añadió.

Colombia, que no se clasificó al Mundial de 2022, debutó con una victoria 3-1 sobre Uzbekistán y luego superó 1-0 a Congo.

Los colombianos buscan superar su mejor actuación en la historia de los Mundiales: los cuartos de final en la cita de Brasil 2014.

“Queremos llegar lejos”, dijo James, quien fue el máximo anotador de esa Copa con seis goles. “Es un camino difícil, pero hemos hemos realizado un gran partido contra un equipo muy fuerte”.

“Estamos preparados para lo que venga”, agregó el mediopunta de 34 años. “¿Llegar más lejos que a los cuartos de final de 2014? Ojalá que sí. Esa es nuestra mentalidad: una mentalidad fuerte”.

Se jugó ante un lleno de 64.478 espectadores, entre ellos el retirado astro del fútbol colombiano Carlos Valderrama, la estrella de la NBA Jimmy Butler y el actor Matt Damon. También estaban el presidente de la FIFA Gianni Infantino —quien se sentó en un palco junto al director del FBI, Kash Patel, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Se realizaron múltiples reuniones para ver el partido en distintos puntos del sur de Florida para quienes no pudieron conseguir entradas para el encuentro de alta demanda.