Cristiano y Portugal ya conocen a su rival en los dieciseisavos de final del Mundial: Croacia

Portugal cerró segundo de grupo y buscará mantener vivo el sueño del título en la fase eliminatoria

Los capitanes Cristiano Ronaldo (7) y James Rodríguez de Portugal y Colombia previo al partido del Grupo K del Mundial, el sábado 27 de junio de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Los capitanes Cristiano Ronaldo (7) y James Rodríguez de Portugal y Colombia previo al partido del Grupo K del Mundial, el sábado 27 de junio de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

MIAMI GARDENS, Florida.- El portugués Cristiano Ronaldo y el colombiano James Rodríguez compartieron un cálido abrazo antes del inicio de su partido del Mundial del sábado, y los capitanes volvieron a charlar mientras sus equipos regresaban al campo para el segundo tiempo.

No fue un partido amistoso, aunque las imágenes de los excompañeros en el Real Madrid hicieran pensar otra cosa.

No puede serlo en medio de un Mundial. Y las cosas no van a cambiar de ahora en adelante.

Para Cristiano es ganar o irse a casa en su sexto, y posiblemente, último Mundial. Después del empate 0-0 del sábado contra Colombia, ahora conoce el camino que debe recorrer si quiere despedirse con el máximo galardón del fútbol en su poder: la fase de eliminación directa espera, y para Portugal la misión inicia el jueves en Toronto contra Croacia.

Colombia ganó el grupo y Portugal terminó segundo.

Ganar el partido contra Croacia probablemente signifique un duelo con España por los octavos de final. Un triunfo más y Portugal aún estaría a tres victorias más de levantar la copa.

“Nuestro objetivo es ganar y representar a este país con el propósito de ganar”, dijo el mediocampista portugués Samu Costa. “No lo logramos”.

Cristiano —quien no se detuvo a hablar con la prensa al salir del estadio— llega al partido del sábado con dos goles en el Mundial de este año, para llegar a 10 en total y lo convierte en el único jugador que ha marcado en seis ediciones distintas del Mundial.

Cristiano y Portugal llegaron a su último partido de la fase de grupos sabiendo que su lugar en los dieciseisavos de final está asegurado. El jugador de 41 años —con una chaqueta ligera, pese a las temperaturas de casi 38 grados Celsius (100 Fahrenheit) en Miami— levantó el pulgar para saludar a algunos que salieron a recibir al autobús del equipo.

Parecía de buen ánimo. Eso probablemente cambiará a partir de ahora.

“Vamos a jugar para ganar”, dijo el portero Diogo Costa. “Eso es lo que hacemos siempre”.