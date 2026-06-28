Impone Messi récord histórico con siete partidos mundialistas anotando

El capitán argentino amplió su marca goleadora y enfrentará a Cabo Verde en dieciseisavos

Lionel Messi celebra tras anotar el tercer gol de Argentina en el partido del Grupo J contra Jordania en el Mundial, el sábado 27 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutiérrez)

Lionel Messi celebra tras anotar el tercer gol de Argentina en el partido del Grupo J contra Jordania en el Mundial, el sábado 27 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutiérrez)

ARLINGTON, Texas.- Lionel Messi se convirtió el sábado en el primer jugador que anota en siete partidos consecutivos de la Copa del Mundo, al ampliar su récord absoluto de goles al facturar el 19no en el cierre de la fase de grupos de Argentina ante Jordania.

Tras ingresar como suplente, Messi marcó de tiro libre después de que lo derribaran justo fuera del área penal a los 80 minutos y sentenció la victoria 3-1 sobre Jordania el sábado en el estadio de los Cowboys de Dallas.

El astro de 39 años había sido uno de apenas tres futbolistas en marcar en seis partidos consecutivos del Mundo, junto con el francés Just Fontaine y brasileño Jairzinho.

Este es el sexto Mundial que Messi disputa con la Albiceleste. La reinante campeona enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final.

El astro, que arrancó en el banco de suplentes e ingresó promediendo el complemento, anotó de tiro libre el gol que sentenció la victoria 3-1 sobre Jordania el sábado en el estadio de los Cowboys de Dallas.