Aspirantes a ingresar a la UAT presentan examen CENEVAL

La jornada desarrollada este jueves, 25 de junio, se llevó a cabo en todas las dependencias académicas de la UAT. [Agencias]

La jornada desarrollada este jueves, 25 de junio, se llevó a cabo en todas las dependencias académicas de la UAT. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) aplicó el examen EXANI-II del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), a los aspirantes a ingresar a los programas de licenciatura que oferta esta casa de estudios en el estado.

La jornada desarrollada este jueves, 25 de junio, se llevó a cabo en todas las dependencias académicas de la UAT, ubicadas en las zonas norte, centro y sur del estado, en un proceso desarrollado sin contratiempos y en cumplimiento a los protocolos marcados en la convocatoria vigente.

La Dirección de Servicios Escolares informó que el examen fue supervisado por personal del CENEVAL, así como por representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Defensoría de los Derechos Universitarios, con el propósito de dar fe y transparencia al proceso de admisión.

Asimismo, la presencia de dicho personal garantizó a los aspirantes, y a sus familias, que se trata de un proceso apegado a la normatividad, cuya meta es que solo los mejores perfiles sean quienes obtengan los espacios ofertados.

De acuerdo con la convocatoria del proceso de admisión para el ciclo escolar Otoño 2026 (agosto-diciembre), la UAT ofertó 89 programas educativos en modalidad presencial y seis que se imparten en línea.

Mediante estos esfuerzos, se espera un importante incremento en la matrícula, estimando que, en la actualidad, la UAT atiende cerca de 42, 000 estudiantes, lo que refleja la confianza de la sociedad, gracias al trabajo del rector Dámaso Anaya Alvarado, quien impulsa la transformación educativa con una visión humanista desde la Universidad.