Impulsa Municipio deporte infantil

La convocatoria está dirigida a las categorías 9-10 años, 11-12 años y 13-15 años, tanto en la rama femenil como varonil. [Agencias]

La convocatoria está dirigida a las categorías 9-10 años, 11-12 años y 13-15 años, tanto en la rama femenil como varonil. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de fomentar la activación física, promover hábitos saludables e impulsar el talento deportivo desde edades tempranas, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Dirección de Cultura Física y Deporte, invita a niñas, niños y jóvenes a participar en el Acuatlón Infantil.

Esta competencia representa una oportunidad para que las y los participantes pongan a prueba sus habilidades en disciplinas acuáticas y de carrera, además de fortalecer valores como la disciplina, el esfuerzo, el trabajo en equipo y la sana convivencia.

La convocatoria está dirigida a las categorías 9-10 años, 11-12 años y 13-15 años, tanto en la rama femenil como varonil.

Como parte del proceso de inscripción, las y los interesados deberán presentar una carta responsiva firmada y una copia de la identificación oficial (INE) de la persona que firme dicho documento.

Para mayores informes sobre el proceso de inscripción, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 867 719 47 82.