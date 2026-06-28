Abandona conductor automóvil tras estrellarse contra tubo de contención

El vehículo quedó con daños materiales y fue trasladado al corralón para las investigaciones correspondientes

La unidad es un Chevrolet Aveo gris modelo 2025 con placas del estado de Tamaulipas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

La unidad es un Chevrolet Aveo gris modelo 2025 con placas del estado de Tamaulipas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un automóvil fue abandonado por la persona que lo conducía después de estrellarse contra un tubo metálico de contención ubicado en el crucero de las calles Doctor Mier y Monterrey, en la colonia Hidalgo, durante la mañana de este sábado.

La unidad, un Chevrolet Aveo gris modelo 2025 con placas del estado de Tamaulipas, quedó detenida sobre la vía pública con visibles daños en el costado frontal izquierdo, producto del impacto contra la infraestructura de protección instalada en la intersección.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el vehículo transitaba sobre la calle Doctor Mier con dirección al oriente cuando, por motivos que aún no han sido determinados, salió de su trayectoria y terminó proyectándose contra la estructura metálica.

Cuando elementos de Tránsito y Vialidad arribaron al lugar para atender el reporte, confirmaron que el automóvil se encontraba sin ocupantes, por lo que el conductor presuntamente decidió retirarse antes de la llegada de las autoridades.

Los agentes realizaron las diligencias correspondientes para documentar el accidente, recabar indicios y ordenar el traslado del vehículo al corralón, donde permanecerá mientras se desarrollan las investigaciones para establecer la identidad del responsable.

El percance no dejó personas lesionadas y las afectaciones se limitaron a daños materiales tanto en la unidad como en el dispositivo de contención.