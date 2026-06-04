Controlan vecinos incendio de automóvil en colonia Peña Benavides

Posteriormente, personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudió al sitio para realizar la inspección correspondiente, confirmando que el incendio había sido controlado en su totalidad. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Posteriormente, personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudió al sitio para realizar la inspección correspondiente, confirmando que el incendio había sido controlado en su totalidad. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- La rápida intervención de vecinos permitió controlar un incendio vehicular registrado la tarde de este miércoles en el sector poniente de la ciudad, evitando que el siniestro se propagara y dejara mayores consecuencias.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Héroe de Nacataz y Macario Zamora, en la colonia Peña Benavides, donde un automóvil comenzó a incendiarse mientras se encontraba en circulación.

De acuerdo con la información recabada, la conductora de la unidad, identificada como Itzel, de 28 años de edad, se desplazaba de poniente a oriente a bordo de un Ford Fusion modelo 2006 cuando detectó la presencia de humo proveniente del área del motor. Ante la situación, detuvo la marcha de inmediato y solicitó apoyo.

Habitantes del sector acudieron de forma oportuna y lograron sofocar las llamas antes de que el fuego se extendiera, reduciendo así el riesgo para personas y propiedades cercanas.

Posteriormente, personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudió al sitio para realizar la inspección correspondiente, confirmando que el incendio había sido controlado en su totalidad y descartando riesgos adicionales.

Autoridades informaron que el origen del siniestro fue un cortocircuito en el cableado del motor. No se reportaron personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales en el vehículo.

La conductora, con domicilio en la colonia Hacienda J. Longoria, resultó ilesa tras el incidente.