Protagonizarán Cobolli y Arnaldi histórica semifinal italiana en París

Por primera vez, dos italianos chocarán por un boleto a la final.

Flavio Cobolli reacciona tras su victoria ante Felix Auger-Aliassime en los cuartos de final de Roland Garros, el miércoles 3 de junio de 2026. (AP Foto/Emma Da Silva)

Flavio Cobolli reacciona tras su victoria ante Felix Auger-Aliassime en los cuartos de final de Roland Garros, el miércoles 3 de junio de 2026. (AP Foto/Emma Da Silva)

PARÍS.- Un italiano estará en la final del Abierto de Francia y no es Jannik Sinner.

Tampoco es Lorenzo Musetti.

Flavio Cobolli jugará el viernes contra su compatriota italiano Matteo Arnaldi en la primera semifinal de un Grand Slam para ambos jugadores.

Cobolli venció el miércoles 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 a Felix Auger-Aliassime y Arnaldi avanzó cuando Matteo Berrettini, otro italiano más, se retiró debido a una lesión en la cadera izquierda con Arnaldi arriba 7-5, 5-2.

Berrettini recibió tratamiento durante un tiempo muerto médico antes en el segundo set.

“Tenemos que estar felices por el tenis italiano”, dijo Cobolli.

Aunque Sinner y Musetti accedieron a las semifinales hace un año, en lados opuestos del cuadro, lo que significa que marcará la primera semifinal masculina netamente italiana en la historia de los Grand Slams.

Han pasado exactamente 50 años desde que un italiano se consagró campeón del Abierto de Francia y a Adriano Panatta, el campeón de 1976, le pidieron antes del torneo que presente este año el trofeo de la Copa de los Mosqueteros.

Cobolli proviene del mismo club de tenis en Roma que Panatta, el Tennis Club Parioli.

El segundo cabeza de serie Alexander Zverev y el número 26 Jakub Mensik se enfrentarán en la otra semifinal.

Aunque el tenis italiano está en auge, Cobolli (14 del ranking), Arnaldi (104) y Berrettini (105), no eran los Azzurri que asomaban para llegar tan lejos.

El número uno del mundo Sinner llegó a París inmerso en una racha de 29 victorias consecutivas y parecía destinado a llevarse el título después de desperdiciar tres puntos de partido en la final contra Carlos Alcaraz el año pasado.

Musetti no regresó a Roland Garros este año debido a una lesión.

Pero Cobolli, que a los 24 tiene la misma edad que Sinner y Musetti, solo ha cedido dos sets en cinco partidos.

En un día ventoso dentro de la pista Philippe-Chatrier, Auger-Aliassime falló una volea alta en el primer punto del partido y también pareció alterarse cuando, por accidente, se encendió música a todo volumen por los altavoces del estadio durante un punto clave más adelante en el tercer set.

Aun así, el canadiense ganó el primer set —tras lo cual Cobolli salió de la pista para recuperar el aplomo.

“Fui al baño para pensar un poco, para cambiar algo. Solo me dije a mí mismo que tenía que luchar, porque sentía que esta es la oportunidad de mi vida y tengo que darlo todo”, dijo Cobolli.

Cobolli fue un talentoso jugador de fútbol y miembro de las categorías juveniles de la Roma hasta que decidió centrarse a tiempo completo en el tenis. A principios de semana lo invitaron a unirse a jugadores del Paris Saint-Germain cuando llevaron el trofeo de la Liga de Campeones del fútbol a la pista de tenis.

Sea cual sea el resultado de su semifinal, Cobolli entrará por primera vez en el Top 10 del ranking la próxima semana. Incluso podría tener un trofeo propio para llevarse a casa.

Esta es “la mejor semana de mi vida”, remarcó.

La ducha de Nadal

Cobolli, que reconoce que es supersticioso, ha estado haciendo la misma rutina después de cada partido.

“Esta semana estoy un poco más loco”, dijo, “solo voy al mismo restaurante, el mismo menú, la misma ducha”.

La ducha a la que se refiere en el vestuario del Abierto de Francia era la que solía usar el récord de 14 veces campeón de Roland Garros Rafael Nadal.

Cobolli una vez se metió en la ducha y apareció Nadal y le dijo que se moviera.

“Me dijo que era su ducha desde hace 14 años”, contó Cobolli entre risas.

Auger-Aliassime abatido tras la derrota

Auger-Aliassime, que como número 4 era el jugador con mejor preclasificación que quedaba en la mitad superior del cuadro, dijo que estaba “destrozado” por la derrota.

“Estoy en un lugar ahora mismo con mi carrera tenística en el que es duro”, dijo. “Siento que no soy el jugador que quiero ser”.

Éxito también en dobles

Los italianos lo están haciendo bien no solo en individuales.

Sara Errani y Andrea Vavassori jugarán la final de dobles mixtos el jueves y Vavassori y Simone Bolelli han avanzado a las semifinales en dobles masculinos.