La FIFA prohíbe llevar botellas de agua rellenables a estadios del Mundial

CORAL GABLES, Florida, EE.UU. (AP) — La FIFA hizo un cambio de política de última hora para impedir que los aficionados del Mundial lleven botellas de agua rellenables a los 16 estadios del torneo en toda Norteamérica, incluidos algunos con sombra limitada o nula frente al sol.

La actualización del “Código de Conducta del Estadio” fue criticada el jueves por un grupo de aficionados ingleses, que sostuvo que la FIFA había dado garantías sobre permitir llevar botellas de plástico vacías para llenarlas con agua disponible gratuitamente en un torneo en el que se espera que el calor y el clima extremo sean un factor.

“Naturalmente, el pensamiento inmediato de los seguidores es que esto es simplemente el último intento de sacar dinero”, manifestó en un comunicado el grupo de aficionados Free Lions.

El agua, los refrescos y los jugos que se venden en los estadios del Mundial serán suministrados exclusivamente por Coca-Cola, patrocinador de la FIFA desde hace mucho tiempo, cuando el torneo comience el próximo jueves.

Las normas de estadio de la FIFA habían indicado que los aficionados podían ingresar una botella transparente y reutilizable de hasta un litro, o 33,8 onzas, de capacidad.

“Para evitar cualquier duda, no se podrán introducir botellas de agua reutilizables en el estadio”, señala el documento más reciente, fechado el martes.

“En todas nuestras conversaciones, la disponibilidad de agua gratuita en los estadios fue un punto clave y la FIFA nos aseguró que así sería”, señaló el grupo de aficionados de Inglaterra.

En un comunicado el jueves, el organismo rector del fútbol mundial indicó que la decisión de prohibir las botellas —que podrían ser arrojadas— fue “para prevenir riesgos y lesiones a jugadores y asistentes”.

“FIFA está comprometida con proteger la salud y la seguridad de todos los jugadores, árbitros, aficionados, voluntarios y personal”, señaló.

La FIFA dijo que algunos de los 16 estadios ya habían prohibido que los aficionados ingresaran botellas de agua, por lo que la política se aplicará en todos.

Con temperaturas de 32 Celsius y superiores previstas en muchas de las ciudades de Estados Unidos, México y Canadá que albergarán los 104 partidos, la FIFA indicó que la “mitigación del calor” para los aficionados que se acerquen a los estadios incluirá “estaciones de nebulización, ventiladores, estaciones de hidratación, carpas de enfriamiento y más”.

“Dentro del perímetro del estadio, los precios de las botellas de agua para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se mantendrán consistentes con los de otros eventos celebrados en cada estadio”, indicó el organismo.

La FIFA ha reaccionado al calor previsto en algunos estadios al aire libre imponiendo pausas de hidratación de tres minutos a mitad de cada tiempo en todos los partidos. Los críticos han dicho que convertir todos los partidos en cuatro cuartos buscaba crear más pausas para que las cadenas de televisión vendan publicidad.

“Con todo el esfuerzo que están haciendo con las ‘pausas de hidratación’ para los jugadores, este es un cambio extraño y tardío”, dijo Free Lions sobre la prohibición de botellas de agua.

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