Blanquean Tecos 6-0 a Rieleros de Aguascalientes

Laredo, Tx.- Noche redonda para Tecos de los Dos Laredos resultó la del segundo juego de la serie en casa al blanquear 6-0 a Rieleros de Aguascalientes, donde Daniel Mengden se apuntó su tercera victoria del año sin permitir carrera limpia; además, Jesús Castillo alcanzó otro hito en su gran trayectoria profesional al arribar a mil 500 producciones.

La actividad para los emplumados en el Uni-Trade Stadium fue acompañada con noche de 5-4 de Harold Ramírez (una anotada, una producida); Luis de los Santos yéndose de 4-3 (dos anotadas, una producida) y Francisco Arcia con jornada de 4-2 y cuadrangular (dos anotadas, dos producidas).

El resultado fue para los abridores. Daniel Mengden (3-0, 2.35) firmó su gran labor de 6.1 innings, nueve ponches, tres hits y dos pasaportes con 105 lanzamientos totales, 62 de ellos en zona de strike. Harol González (2-1, 6.60) perdió por los hidrocálidos con 3.1 entradas trabajadas, de 10 imparables, cinco carreras limpias y cuatro abanicados.

Francisco Arcia abrió la puerta del carreraje para los Dos Laredos (19-22) en la segunda entrada gracias a cuadrangular por el jardín de la derecha, llevándose por delante a Luis de los Santos para poner el 2-0 parcial tras dos tercios.

Con infield hit por la tercera almohadilla de parte de Luis de los Santos, la novena emplumada volvía a timbrar en los spikes de Harold Ramírez quien encabezaba la ofensiva con doble por el sector izquierdo. El 3-0 aparecía también luego de par de outs en el tercer acto.

El marcador se amplió a 5-0 en el cierre del cuarto rollo aceptando otras dos anotaciones el abridor visitante Harol González. La primera por parte de Francisco Arcia gracias a batazo de Harold Ramírez al jardín de la derecha, y la segunda con la producción mil 500 en la carrera profesional de Jesús Castillo, anotando Ryan Aguilar ante lanzamientos del zurdo Adrián Almeida, primer relevista para los del riel.

Ya con el nayarita Porfirio Guerrero en el cerrito, en el séptimo acto Luis de los Santos disparó doblete de aire contra la barda del jardín izquierdo, avanzó a la antesala con envío desviado del serpentinero y se aventuró a la registradora para poner el 6-0 definitivo con passed ball de Carlos Mendívil.

Aguascalientes (21-20) amenazó en la segunda tanda con dos imparables consecutivos de Maikel Serrano y Matthew Batten para abrir el inning, sin embargo el texano Daniel Mengden metió el brazo y con dos elevados y rola al cuadro salía de problemas.

La segunda blanqueada a favor de Tecos en el 2026 fue apoyada por relevos del zurdo Rio Gomez (0.2IP, 1BB, 1K), Taylor Williams (1.0IP) y Darío Gardea (1.0IP, 1H, 1BB, 2K).

Por Rieleros, su cuarto juego del año sin anotar carrera presentó también en relevo al sinaloense Mario García (1.0IP, 1H, 1K).

Con este triunfo, la organización Binacional rompió la racha de cuatro caídas consecutivas y hoy busca llevarse el compromiso en el Parque La Junta con inicio de juego a las 20 horas (hora Dos Laredos). Tyler Ivey (4-2, 5.17) enfrentará al dominicano Óscar de la Cruz (2-4, 5.32) en duelo de diestros.

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E AGS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 TECOS 0 2 1 2 0 0 1 0 x 6 14 3

PG: Daniel Mengden (3-0, 2.35); PP: Harol González (2-1, 6.60); SV: No hubo; HR: Francisco Arcia 1 (T2L).