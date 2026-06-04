Presume Corea del Norte nueva planta para fortalecer arsenal nuclear

En esta imagen difundida el 8 de mayo de 2026 por el gobierno norcoreano, el mandatario de Corea del Norte Kim Jong Un, al centro, visita el destructor Choe Hyon para revisar su capacidad de maniobra, el jueves 7 de mayo de 2026, frente a la costa occidental norcoreana. (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP)

En esta imagen difundida el 8 de mayo de 2026 por el gobierno norcoreano, el mandatario de Corea del Norte Kim Jong Un, al centro, visita el destructor Choe Hyon para revisar su capacidad de maniobra, el jueves 7 de mayo de 2026, frente a la costa occidental norcoreana. (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP)

SEÚL, Corea del Sur.- Corea del Norte presentó el jueves una nueva instalación para producir combustibles para bombas nucleares, y el líder Kim Jong Un anunció planes para reforzar “exponencialmente” las fuerzas nucleares del país.

La agencia oficial Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA, por sus siglas en inglés) informó que la instalación utilizaba ““la tecnología más exquisita”, pero no ofreció más detalles, como dónde se encuentra y cuándo comenzó a operar. Fotos de medios estatales mostraron lo que parecía ser una gran sala de centrifugadoras, lo que indica que la planta probablemente se utiliza para enriquecer uranio de grado armamentístico.

La divulgación de la nueva fábrica coincide con las reiteradas promesas de Kim de ampliar su programa de armas nucleares para hacer frente a lo que calificó como crecientes amenazas militares lideradas por Estados Unidos.

La KCNA indicó que Kim visitó la instalación nuclear el miércoles para informarse sobre sus índices de operación y su plan de producción a largo plazo.

Según la KCNA, Kim afirmó que la urgencia de reforzar el poder disuasorio nuclear de guerra del país, tanto en calidad como en cantidad, ha aumentado debido a las confrontaciones con “los rivales más brutales”, en aparente referencia a Estados Unidos y Corea del Sur. El líder mencionó otras amenazas y crisis no especificadas como motivo para aumentar la capacidad nuclear de Corea del Norte, señaló la agencia.

Kim sostuvo que la capacidad de producción de materiales nucleares de grado armamentístico de Corea del Norte ha aumentado más del doble en comparación con hace cinco años, según la KCNA. Prácticamente no hay manera de verificar de forma independiente esa afirmación.

Tras una reunión en la instalación, Kim expresó que él y otros altos funcionarios “hemos determinado el orden y la garantía de la futura implementación del ambicioso plan de lograr el crecimiento exponencial de las fuerzas armadas nucleares del Estado”, informó la KCNA.

En las fotos de la agencia, Kim aparece caminando por estrechos pasillos flanqueados por densas filas de tubos y tuberías plateadas, en lo que parecía ser una sala de centrifugadoras. Otra imagen lo mostraba conversando con altos funcionarios en una sala de reuniones, donde un gráfico borroso que representaba un objeto con forma de cono estaba extendido sobre una mesa. No quedó claro de inmediato si el gráfico mostraba el diseño de una ojiva.

La revelación de la instalación se produjo menos de dos años después de que Corea del Norte presentara otra planta encubierta de enriquecimiento de uranio en septiembre de 2024, en su primera divulgación pública de una instalación de ese tipo desde 2010, cuando mostró una en el principal complejo nuclear de Yongbyon a académicos estadounidenses visitantes.

Kim transmitió un mensaje similar durante su visita a esa instalación en 2024, pidiendo un aumento en el número de centrifugadoras para ampliar “exponencialmente” el arsenal nuclear del país e instar al desarrollo de sistemas de centrifugadoras más avanzados.

En septiembre pasado, el ministro de Unificación de Corea del Sur, Chung Dong-young, dijo que Corea del Norte operaba un total de cuatro instalaciones de enriquecimiento de uranio, incluido el complejo de Yongbyon, y que funcionaban todos los días.

Las armas nucleares pueden construirse utilizando uranio o plutonio altamente enriquecido, y Corea del Norte cuenta con instalaciones para producir ambos en Yongbyon.

El país asiático se ha centrado en ampliar y modernizar su arsenal nuclear desde que la diplomacia de alto riesgo de Kim con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se derrumbó en 2019. Desde entonces, Kim ha rechazado las ofertas de Washington y Seúl para reanudar la diplomacia.

En abril, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, dijo a periodistas que su agencia había confirmado “un rápido aumento” de actividades en instalaciones nucleares en Corea del Norte.