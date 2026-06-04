Eleva Estados Unidos a 207 muertos su ofensiva antidrogas

WASHINGTON.- Las fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron el miércoles una embarcación que presuntamente traficaba drogas en el océano Pacífico, dejando a dos hombres muertos, mientras el gobierno del presidente Trump libra una campaña contra el narcotráfico en Latinoamérica.

El ataque más reciente eleva a por lo menos 207 el número de muertos en ataques contra embarcaciones a manos de las fuerzas armadas de Estados Unidos desde que la Casa Blanca inició su campaña contra presuntos “narcoterroristas” a principios de septiembre.

Al igual que en la mayoría de los comunicados sobre otros ataques en el Pacífico y el mar Caribe, el Comando Sur de Estados Unidos indicó que disparó contra presuntos traficantes de drogas a lo largo de rutas de contrabando conocidas, aunque no aportó pruebas de que la embarcación estuviera transportando drogas. Un video publicado en X mostraba una lancha que navega a gran velocidad antes de estallar en llamas.

Trump ha afirmado que Estados Unidos está en un “conflicto armado” con los cárteles latinoamericanos y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis que cobran miles de vidas de estadounidenses cada año. Sin embargo, su gobierno ha ofrecido pocas evidencias para respaldar sus afirmaciones de que está abatiendo a “narcoterroristas”.

Los críticos han cuestionado la legalidad general y la eficacia de los ataques, en parte porque el fentanilo responsable de muchas de las sobredosis mortales suele llegar a Estados Unidos por vía terrestre desde México, donde se produce con sustancias químicas procedentes de China e India.

Los ataques han sido objeto de un intenso escrutinio por parte de algunos legisladores demócratas y especialistas en derecho militar. El primer ataque, a principios de septiembre, generó una preocupación en particular.

Dos hombres que viajaba en la embarcación sobrevivieron al ataque inicial que cobró la vida de otras nueve personas y, mientras se aferraban a los restos del bote, llegó un segundo ataque en el que perdieron la vida. La Casa Blanca confirmó el ataque de seguimiento e insistió en que se realizó “en defensa propia” para garantizar la destrucción de la embarcación y en conformidad con las leyes de los conflictos armados. Pero algunos especialistas afirmaron que un segundo ataque para abatir a sobrevivientes habría sido ilegal bajo cualquier circunstancia, conflicto armado o no.

El organismo de supervisión del Pentágono señaló en mayo que planea investigar si las fuerzas estadounidenses siguieron un marco establecido de selección de objetivos al momento de llevar a cabo los ataques. Sin embargo, la evaluación se centra específicamente en las seis fases lo que se conoce como el Ciclo Conjunto de Selección de Objetivos, y no en la legalidad de los ataques, indicó la oficina del inspector general.