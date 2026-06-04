Amplía Cristopher Sánchez histórica racha y guía triunfo de Filadelfia

El dominicano se acercó a marcas legendarias antes de permitir una carrera

El dominicano Christopher Sánchez, de los Filis de Filadelfia, reacciona tras hacer un lanzamiento en el duelo ante los Padres de San Diego, el miércoles 3 de junio de 2026 (AP Foto/Matt Slocum)

El dominicano Christopher Sánchez, de los Filis de Filadelfia, reacciona tras hacer un lanzamiento en el duelo ante los Padres de San Diego, el miércoles 3 de junio de 2026 (AP Foto/Matt Slocum)

FILADELFIA.- Cristopher Sánchez extendió su racha de entradas consecutivas sin permitir carreras a 50 2/3 antes de ceder una anotación y se apuntó la victoria después de que J.T. Realmuto y Kyle Schwarber conectaron jonrones en la séptima entrada, para que los Filis de Filadelfia superaran el miércoles 3-2 a los Padres de San Diego.

El dominicano Jhoan Durán lanzó una novena entrada en blanco para conseguir su 14º salvamento.

La racha del también quisqueyano Sánchez se ubica como la tercera mejor en la lista histórica que se remonta al inicio de la Era de la Bola Viva en 1920, detrás de dos exlanzadores de los Dodgers de Los Ángeles : Orel Hershiser con un récord de 59 entradas consecutivas sin permitir carreras en 1988 y Don Drysdale con 58 en 1968.

Con una primera entrada sin carreras ante los Padres, Sánchez superó la marca del miembro del Salón de la Fama Carl Hubbell, de 45 1/3 en 1933 como la más larga para un lanzador zurdo.

Sánchez (7-2) transitó sin problemas seis entradas en blanco contra los Padres antes de permitir un doble con dos outs en la séptima a Ty France. Sánchez concedió un sencillo impulsor al zurdo Jackson Merrill, que remolcó a France y representó la única carrera que ha permitido desde finales de abril.

El lanzador se quedó de pie en el montículo y por fin esbozó una sonrisa, además de juguetear con la visera de su gorra, tras una ovación de casi un minuto por parte de 40.453 aficionados de los Filis, que se pusieron de pie. Terminó con ocho ponches.

Sánchez permitió por última vez dos carreras en la primera entrada de una victoria 3-2 sobre los Giants el 30 de abril.

El miércoles, recibió el respaldo ofensivo que necesitaba para llevarse el triunfo en la parte baja de la séptima, cuando Realmuto y Schwarber pegaron jonrones solitarios ante el relevista de los Padres Jason Adam (2-1) para poner el duelo 3-1.