Omite alto y causa fuerte accidente vial en la Mirador

Agentes de Tránsito establecieron que la causa del percance fue la invasión de la vía de preferencia por parte del conductor del Ford Focus

NUEVO LAREDO, TAM .- Un accidente vial registrado en el cruce de Privada Venustiano Carranza y Plutarco Elías Calles, en la colonia Mirador, dejó como saldo daños materiales y movilización de elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes determinaron la responsabilidad del conductor de uno de los vehículos involucrados.

De acuerdo con el peritaje oficial, un automóvil Ford Focus modelo 2012 circulaba de poniente a oriente sobre Privada Venustiano Carranza. Al llegar a la intersección con Plutarco Elías Calles, su conductor invadió la vía de preferencia, siendo impactado por un Nissan Sentra modelo 2017 que transitaba de sur a norte sobre la arteria con preferencia de paso.

El conductor del Ford Focus, identificado como Raúl, de 50 años, manifestó a los agentes viales que avanzó hacia el cruce cuando el otro vehículo circulaba a alta velocidad y que la conductora “venía distraída porque ni frenó”.

Por su parte, Miroslava, de 41 años y conductora del Nissan Sentra, declaró que transitaba por Plutarco Elías Calles, considerada vía libre, cuando el Ford Focus salió sin realizar el alto correspondiente. Indicó que intentó frenar, aunque no logró evitar la colisión.

Tras el análisis de la escena y la reconstrucción de los hechos, los agentes de Tránsito establecieron que la causa del percance fue la invasión de la vía de preferencia por parte del conductor del Ford Focus, conducta considerada negligente de acuerdo con el dictamen pericial.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades y el retiro de las unidades involucradas, con el fin de restablecer la circulación en la zona.