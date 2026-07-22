Reforzará Municipio Programa de Apoyo Emocional para Prevenir el Bullying en escuelas

El Programa de Apoyo Emocional e Integral ha demostrado resultados positivos al mejorar el desempeño escolar y el bienestar personal de los estudiantes. [Agencias]

El Programa de Apoyo Emocional e Integral ha demostrado resultados positivos al mejorar el desempeño escolar y el bienestar personal de los estudiantes. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo reforzará el Programa de Apoyo Emocional e Integral para el próximo ciclo escolar, ampliando su cobertura en los planteles con mayor incidencia de bullying y con estudiantes que requieren atención psicológica, como parte de la estrategia impulsada por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal para fortalecer la salud mental y el bienestar de la comunidad escolar.

El secretario de Educación, Cultura y Deporte, Javier Acebo Garza, informó que la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte realiza una evaluación de los centros educativos para identificar aquellos donde se requiere una intervención inmediata, principalmente en casos relacionados con acoso escolar (bullying), problemas emocionales y situaciones de vulnerabilidad.

Además un equipo multidisciplinario trabaja en el rediseño y ampliación de la cobertura del programa para que el acompañamiento psicológico llegué a un mayor número de estudiantes.

“Se sigue trabajando y estamos en revisión para el siguiente ciclo escolar. Estamos analizando en dónde vamos a intervenir y cuáles escuelas ocupan mayor atención. Es una labor muy importante que realizamos, sobre todo ante los momentos de bullying que hemos detectado; por instrucción de la presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal, estaremos reforzando estas acciones”, destacó Acebo Garza.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno Municipal fortalecerá la coordinación entre distintas dependencias para ofrecer una atención integral a las y los estudiantes que requieran apoyo emocional o psicológico.

“Estaremos trabajando muy de la mano con el Sistema DIF, con el IMPACTA, con dependencias como el IMJUVE y entre todos poder apoyar emocionalmente a los niños de las escuelas”, señaló el funcionario.

Esta suma de esfuerzos permitirá brindar atención especializada, orientación y seguimiento a niñas, niños y adolescentes, contribuyendo a prevenir problemáticas que afecten su desarrollo académico, social y emocional.

El Programa de Apoyo Emocional e Integral ha demostrado resultados positivos al mejorar el desempeño escolar y el bienestar personal de las y los estudiantes, beneficiando no solo a la comunidad educativa, sino también a las familias de Nuevo Laredo.

Con su fortalecimiento para el próximo ciclo escolar, la administración municipal busca ampliar su alcance y garantizar que más niñas, niños y jóvenes cuenten con las herramientas emocionales necesarias para enfrentar con éxito los retos dentro y fuera del aula.