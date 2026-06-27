Queda motociclista lesionado tras choque en la colonia Juárez

Con probable fractura en la pierna derecha luego de verse involucrado en un accidente vial registrado en la intersección de la calle 5 de Febrero y la avenida Donato Guerra

Fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia para su atención y traslado a un hospital. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

Fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia para su atención y traslado a un hospital. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un motociclista de 51 años resultó lesionado con probable fractura en la pierna derecha luego de verse involucrado en un accidente vial registrado en la intersección de la calle 5 de Febrero y la avenida Donato Guerra, donde fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia para su atención y traslado a un hospital.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, Raúl circulaba de oriente a poniente sobre la calle 5 de Febrero a bordo de una motocicleta Honda, desplazándose sobre la vía de preferencia. Al llegar al cruce con la avenida Donato Guerra, fue impactado por un automóvil Chevrolet Sonic, modelo 2016, conducido por Zaira, de 40 años, quien transitaba de norte a sur.

La conductora manifestó a las autoridades que realizó el alto correspondiente ante el señalamiento restrictivo instalado en la avenida Donato Guerra; sin embargo, al reanudar la marcha ocurrió la colisión. Añadió que no observó al motociclista antes del impacto.

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios al motociclista, quien presentaba una probable fractura en la pierna derecha. Posteriormente fue trasladado al Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibiría atención médica especializada.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para determinar las circunstancias del accidente y deslindar las responsabilidades conforme a la normatividad vial.