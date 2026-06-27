Detectan primer caso de gusano barrenador en Nuevo Laredo

Una larva de gusano barrenador del Nuevo Mundo en esta foto sin fecha. (Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura de Estados Unidos a través de AP Foto, Archivo)

Una larva de gusano barrenador del Nuevo Mundo en esta foto sin fecha. (Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura de Estados Unidos a través de AP Foto, Archivo)

NUEVO LAREDO, Tam.— El primer caso de gusano barrenador del ganado fue confirmado en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo que llevó a las autoridades sanitarias a reforzar las medidas de vigilancia e inspección en la región fronteriza para evitar la propagación de la plaga hacia otros hatos.

El presidente de la Asociación Ganadera Local General de Nuevo Laredo-Guerrero, Rodolfo Treviño Benavides, informó que, tras la detección del caso, se estableció un operativo de revisión de ganado en un radio aproximado de 20 kilómetros alrededor del rancho afectado, ubicado en la zona limítrofe entre Tamaulipas y Nuevo León.

La cercanía con áreas donde previamente se habían registrado casos en Coahuila y el sur de Texas, motivó el fortalecimiento de las acciones preventivas.

Con este registro, Nuevo Laredo se incorpora a la lista de municipios tamaulipecos con presencia del parásito.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Tamaulipas acumula 946 casos positivos desde que el primer brote fue detectado el 25 de diciembre de 2025 en el ejido Emiliano Zapata, municipio de Llera. Actualmente permanecen activos 125 casos, equivalentes al 13.2 por ciento del total reportado en la entidad.

Ante este nuevo caso, el director de Desarrollo Rural de Nuevo Laredo, Rubén González Villarreal, informó que el ganado inspeccionado recibirá de manera gratuita tratamiento desparasitante y productos preventivos contra la mosca del gusano barrenador, con el objetivo de reducir el riesgo de nuevos contagios en los hatos de la región.

Las autoridades mantienen un operativo permanente de prevención, control y erradicación de la plaga mediante un trabajo coordinado entre instancias federales, estatales y municipales, así como organizaciones ganaderas y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, con el propósito de contener la dispersión del parásito y proteger la actividad pecuaria en la frontera norte de Tamaulipas.