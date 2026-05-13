Choque entre camión recolector y automóvil genera derrame de aceite

A pesar de la magnitud del impacto y los daños materiales registrados en ambas unidades, no se reportaron personas lesionadas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

A pesar de la magnitud del impacto y los daños materiales registrados en ambas unidades, no se reportaron personas lesionadas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial entre un camión recolector y un automóvil provocó el cierre parcial de la circulación en el acceso principal a Paseo Reforma, luego de registrarse un derrame de aceite sobre la carpeta asfáltica.

De acuerdo con los reportes, el percance ocurrió cuando un camión recolector marca JAC modelo 2025, conducido por Leandro Ramiro, de 34 años, circulaba de poniente a oriente sobre la calle Lago de Chapala. Al intentar incorporarse hacia el área de acceso al estacionamiento, fue impactado por un vehículo Dodge Charger, manejado por Luis, de 25 años, quien transitaba en el mismo sentido.

Tras la colisión, se generó una fuga de aceite que se extendió sobre parte de la vialidad, lo que representó un riesgo adicional para otros automovilistas. Ante esta situación, elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para realizar labores de contención y limpieza, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes.

Debido a las condiciones de la vía, la circulación fue restringida de manera parcial mientras se llevaban a cabo los trabajos de atención y retiro de residuos.

A pesar de la magnitud del impacto y los daños materiales registrados en ambas unidades, no se reportaron personas lesionadas.

Autoridades viales realizaron el peritaje correspondiente para determinar la mecánica del accidente y coordinaron las maniobras necesarias para restablecer el tránsito en la zona.