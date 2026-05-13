Termina automóvil volcado sobre vías férreas tras accidente en Carretera Anáhuac

Tras la colisión, el automóvil continuó su desplazamiento hasta terminar volcado sobre las vías férreas ubicadas en la zona. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Tras la colisión, el automóvil continuó su desplazamiento hasta terminar volcado sobre las vías férreas ubicadas en la zona. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- La pérdida de control de un vehículo provocó un accidente con volcadura la tarde de este martes sobre la Carretera Anáhuac, a la altura de la calle Río Elva, frente a la colonia Los Arcos, en el poniente de Nuevo Laredo, donde un automovilista resultó ileso.

De acuerdo con el peritaje de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, el conductor, identificado como Armando, de 51 años, circulaba de oriente a poniente a bordo de un Dodge Charger modelo 2016. Al llegar al punto referido, perdió el control de la dirección, se desvió hacia su extrema derecha y subió a la banqueta.

En su trayectoria, el vehículo impactó la parte trasera de una camioneta GMC Sierra modelo 2008, que se encontraba estacionada a la orilla de la carretera. Tras la colisión, el automóvil continuó su desplazamiento hasta terminar volcado sobre las vías férreas ubicadas en la zona.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para valorar al conductor, confirmando que no presentaba lesiones de gravedad, pese a la magnitud del accidente.

Elementos de Tránsito realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el retiro de la unidad siniestrada de las vías ferroviarias, con el objetivo de evitar riesgos ante el posible paso de trenes en el sector.

El vehículo fue trasladado al corralón mientras se lleva a cabo la evaluación de los daños materiales ocasionados tanto a la unidad involucrada como al vehículo estacionado.