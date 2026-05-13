Genera alarma incendio en pensión de transportes tras consumirse caja de tráiler

Tras varios minutos de trabajo, los cuerpos de emergencia lograron controlar el fuego sin que se reportaran personas lesionadas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Tras varios minutos de trabajo, los cuerpos de emergencia lograron controlar el fuego sin que se reportaran personas lesionadas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un incendio registrado la tarde de este martes en una pensión de transportes ubicada sobre la Carretera Nacional, a la altura del kilómetro 12 y la calle Conejo, en el sur de Nuevo Laredo, generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia tras una columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con los reportes, el siniestro se originó en una caja de tráiler habilitada como bodega de llantas, la cual comenzó a incendiarse de manera repentina, provocando una densa humareda que alertó a vecinos y automovilistas de la zona.

En un primer momento, debido a la presencia de al menos cinco cajas adicionales que ya se encontraban siniestradas por eventos anteriores, se temió que el fuego se hubiera propagado a varias unidades, lo que incrementó la percepción de riesgo.

Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para atender la emergencia, confirmando que el incendio se concentraba únicamente en la caja utilizada como almacén. Las labores se enfocaron en sofocar las llamas y evitar que el calor alcanzara las estructuras cercanas o reavivara residuos inflamables en el área.

Tras varios minutos de trabajo, los cuerpos de emergencia lograron controlar el fuego sin que se reportaran personas lesionadas.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas que originaron el incendio, por lo que se realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho y evaluar los daños materiales.