Transforma Gobierno de Carmen Lilia Canturosas vida de jefas de familia

Nuevo Laredo, Tam.- Para 15 familias neolaredenses, el sueño de contar con una vivienda propia dejó de ser una meta lejana para convertirse en una realidad. El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, encabezado por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, realizó la entrega de las primeras viviendas del programa “Hogar Propio, Patrimonio para Tu Familia”, impulsado a través del Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano (IMVISU).

Este programa municipal, desarrollado con recursos propios, contempla la construcción de 115 viviendas en el fraccionamiento El Progreso y busca brindar oportunidades de acceso a un patrimonio digno para familias que durante años enfrentaron dificultades para adquirir una casa propia.

Durante la entrega, la alcaldesa destacó que las primeras 15 viviendas fueron destinadas principalmente a mujeres jefas de familia, madres solteras y mujeres trabajadoras que han dedicado gran parte de su vida a sacar adelante a sus hijos.

Más allá de la entrega de una vivienda, la jornada estuvo marcada por los testimonios de las beneficiarias, quienes compartieron las historias de esfuerzo, perseverancia y esperanza que hoy encuentran una nueva etapa.

Elisa Guzmán Macías, beneficiada por este programa señaló que contar con una vivienda propia representa tranquilidad y estabilidad para su familia. “Ya no vamos a andar en rentas ni viviendo en casa de alguien más. Mis hijos siempre me decían que querían tener su cuarto y su propia casita. Hoy ese sueño también se hizo realidad para ellos”, comentó emocionada.

Por su parte, Rosalina Reyes Aguilera destacó el acompañamiento recibido durante todo el proceso y aseguró que obtener una vivienda propia representa uno de los logros más importantes de su vida. “Me siento súper bendecida y agradecida. Nuestro sueño se hizo realidad. Esta casa representa tranquilidad, seguridad y una nueva oportunidad para nuestra familia. No hay palabras para describir lo que sentimos en este momento”, manifestó.

Rosalina también reconoció la atención brindada por el personal del IMVISU durante cada etapa del trámite. “Siempre nos orientaron y nos acompañaron en el proceso. Gracias a eso pudimos cumplir este sueño que durante muchos años parecía imposible”, agregó.

Otro de los testimonios fue el de María del Carmen Contreras Rosales, quien aseguró que la oportunidad de tener una vivienda propia llegó después de muchos años de espera.

“Me cayó de perlas. Tenía toda mi vida deseando tener una casa y hoy se dio la oportunidad. Estoy muy agradecida porque este patrimonio será para mi hijo y para nuestro futuro”, expresó.

La beneficiaria destacó que el proceso fue accesible y que recibió orientación para reunir la documentación requerida. “Nos asesoraron muy bien y siempre estuvieron pendientes de lo que necesitábamos. Gracias a eso todo fue muy rápido y hoy ya podemos pensar en mudarnos a nuestra propia casa”, señaló.

Durante la ceremonia también se compartió el testimonio de Hilda López Soria, quien habló sobre los desafíos que enfrentó para sacar adelante a su familia, especialmente después de destinar gran parte de sus recursos a tratamientos médicos y atención especializada para uno de sus hijos.

“Después de pasar por situaciones muy difíciles, tener una casa propia parecía un sueño muy lejano. Hoy ese sueño se puede tocar y se convirtió en una realidad para nuestras familias”, expresó.

Las viviendas entregadas cuentan con terrenos de 126 metros cuadrados y 60 metros cuadrados de construcción, distribuidos en sala, comedor, cocina, dos recámaras, baño, lavandería y cochera. Además, fueron entregadas con acabados completos para que las familias puedan habitarlas de manera inmediata.

El programa “Hogar Propio, Patrimonio para Tu Familia” forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal para fortalecer el bienestar social y brindar mayores oportunidades de desarrollo a las familias neolaredenses.

La administración municipal informó que ya se trabaja en las siguientes etapas del proyecto para ampliar este beneficio a más familias, reafirmando el compromiso de continuar generando oportunidades que permitan construir un mejor futuro para Nuevo Laredo.